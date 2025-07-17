خلفاً لبروبياش... بولندا تعين أوربان مدرباً للمنتخب

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قال الاتحاد البولندي إنه عين يان أوربان (63 عاما) مدربا للمنتخب ليحل مكان ميخال بروبياش الذي استقال في يونيو حزيران بعد خلاف بشأن قراره بسحب شارة القيادة من .وأصبح أوربان خامس مدرب لبولندا منذ عام 2021، وكان بروبياش الأكثر استمرارية إذ قاد المنتخب في 21 مباراة قبل الخلاف حول قراره بشأن شارة القيادة والذي أدى إلى رفض ليفاندوفسكي اللعب لبلاده طالما كان بروبياش مدربا للمنتخب.وانتهت آخر مباراة للمنتخب تحت قيادة بروبياش بالخسارة 2-1 أمام ، لتحتل المركز الثالث في مجموعتها بتصفيات 2026، وهو ما يضع أوربان أمام بداية صعبة، وسيستهل مشواره بمباراة المنتخب أمام مضيفه في الرابع من أيلول.وقال سيزاري كوليشا البولندي في بيان “نرى أن هذا سيُمكن المنتخب من تطوير كامل إمكاناته. هدفنا هو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026”.وبدأ أوربان، الذي خاض 57 مباراة كلاعب مع منتخب بولندا، مسيرته التدريبية في مع أوساسونا، الذي قضى فيه أغلب مسيرته كلاعب، إذ تولى تدريب فريق الشباب ثم الفريق الثاني للنادي.وخاض أول تجربة له كمدرب لفريق أول في نادي ليجيا عام 2007، وخلال تلك الفترة، عمل أيضا كمدرب مساعد لمنتخب بولندا في 2008. وفاز أوربان بلقب الدوري البولندي عام 2013 خلال فترته الثانية مع ليجيا.وكان آخر منصب سابق شغله أوربان مع جورنيك زابجه الذي أقاله في نيسان.