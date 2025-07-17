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رياضة

منتخب لبنان للرجال في الكرة الطائرة الى البحرين

Lebanon 24
17-07-2025 | 05:48
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غادرت بعثة منتخب لبنان للرجال في الكرة الطائرة إلى العاصمة البحرينية المنامة، قبل ظهر الخميس، للمشاركة في بطولة غرب آسيا الأولى التي تقام بين 19 و27 تموز الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات.
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وترأس البعثة عضو الاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية ميشال فرح، ويقود الجهاز الفني المدرب وليم الأسمر، يعاونه كل من وسام خليفة وروني فرح، إضافة إلى الحكم الدولي حنا الزيلع، المعد البدني ماتيو خشان، والإحصائي عماد ساسين.

وضمت تشكيلة اللاعبين:
بول بو عقل، زخيا محفوظ، هادي العتر، جان بول بولس، رواد الحسن، عمر أبي كرم، آدم خوري، جاد شماس، جورج نعمة، ماريو خوري، سامح خضر، روجيه شاهين، شربل ديب وجايسون نجار.

كما يرافق البعثة نائب رئيس الاتحاد اللبناني غسان قرداحي بدعوة خاصة من الاتحاد العربي، على أن يلتحق رئيس الاتحاد اللبناني وعضو اتحاد غرب آسيا وليد القاصوف بالبعثة في 22 تموز لمواكبة المباريات وإجراء لقاءات مع عدد من مسؤولي الاتحادات الوطنية في غرب آسيا.

وتوزعت المنتخبات المشاركة على مجموعتين:

المجموعة الأولى: لبنان، البحرين، الإمارات، الأردن

المجموعة الثانية: قطر، السعودية، الكويت، سلطنة عُمان

ويستهل منتخب الأرز مشواره بمواجهة البلد المضيف منتخب البحرين يوم السبت 19 تموز، في أول مشاركة خارجية رسمية للمنتخب منذ سنوات. وقد خاض اللاعبون فترة تحضيرية مكثفة، ويأمل الفريق في إثبات حضوره الإقليمي والمنافسة بجدية على اللقب.
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