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رياضة

مكياج وتسريحات في الملعب.. "جميلة أوروبا" تحت حراسة خاصة في "يورو السيدات"

Lebanon 24
17-07-2025 | 09:06
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لا تقتصر الأنظار في ربع نهائي كأس أوروبا للسيدات على الأداء الفني للمنتخبات، بل تتجه أيضاً نحو النجمة السويسرية أليشا ليمان، إحدى أكثر اللاعبات إثارة للجدل في البطولة، والتي تحوّلت إلى ظاهرة جماهيرية تخطف الأضواء داخل الملعب وخارجه.
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اللاعبة البالغة من العمر 26 عاماً، والمهاجمة الحالية لنادي يوفنتوس الإيطالي، تملك أكثر من 17 مليون متابع على "إنستغرام"، متفوقةً على أسطورة التنس روجيه فيدرر من حيث عدد المتابعين، ما يعكس الشعبية الكبيرة التي تحظى بها في عالم الرياضة وخارجه.

ونتيجة هذه الشهرة، خصّص الاتحاد السويسري لكرة القدم حارساً شخصياً لمرافقة ليمان خلال تحرّكاتها في البطولة، في خطوة تهدف إلى ضمان سلامتها، وفق ما أكده المتحدث باسم المنتخب سفين ميكوسي، الذي أوضح أن "هناك متابعة أمنية دقيقة، خاصة عندما يقترب الجمهور من اللاعبات بعد المباريات، وأليشا تحظى برقابة خاصة نظراً لشعبيتها اللافتة".

وتم تداول مشاهد لعشرات المشجعين يحيطون بالنجمة السويسرية طلباً للتواقيع أو الصور، ما دفع وسائل إعلام أوروبية إلى تشبيه وضعها بالنجم ليونيل ميسي، الذي يرافقه حارس شخصي في كل تحركاته.

ورغم أن ليمان لا تشارك بشكل دائم ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب بلادها، إلا أنها تحظى بتغطية إعلامية واسعة، خصوصاً مع أسلوبها الذي يجمع بين الاحتراف الرياضي والأناقة، حيث تحرص على الظهور بتسريحات شعر ومكياج متقن حتى خلال المباريات، وهو ما أثار إعجاب البعض وانتقادات من آخرين يرون أن ذلك لا ينسجم مع صورة "الرياضية الصارمة".

لكن ليمان ترد بكل ثقة: "أضع المكياج لأنني أحب ذلك. هذا يجعلني أشعر بالقوة. الأنوثة لا تتعارض مع الاحتراف في الملعب".

بدأت مسيرتها الكروية من قريتها السويسرية الصغيرة، قبل أن تنتقل إلى أندية إنكليزية مثل وست هام، إيفرتون، وأستون فيلا، وصولاً إلى يوفنتوس في عام 2024، لتصبح أول لاعبة في كرة القدم النسائية تبلغ هذا المستوى من الجماهيرية.

وتستعد ليمان لقيادة منتخب سويسرا في مواجهة نارية أمام إسبانيا، مساء الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس أوروبا للسيدات، وسط ترقّب كبير من الجماهير والإعلام. (روسيا اليوم)
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