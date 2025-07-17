مكياج وتسريحات في الملعب.. "جميلة أوروبا" تحت حراسة خاصة في "يورو السيدات"

Advertisement

لا تقتصر الأنظار في ربع للسيدات على الأداء الفني للمنتخبات، بل تتجه أيضاً نحو النجمة السويسرية أليشا ليمان، إحدى أكثر اللاعبات إثارة للجدل في البطولة، والتي تحوّلت إلى ظاهرة جماهيرية تخطف الأضواء داخل الملعب وخارجه.اللاعبة البالغة من العمر 26 عاماً، والمهاجمة الحالية لنادي يوفنتوس ، تملك أكثر من 17 مليون متابع على "إنستغرام"، متفوقةً على أسطورة التنس روجيه فيدرر من حيث عدد المتابعين، ما يعكس الشعبية الكبيرة التي تحظى بها في عالم الرياضة وخارجه.ونتيجة هذه الشهرة، خصّص الاتحاد السويسري حارساً شخصياً لمرافقة ليمان خلال تحرّكاتها في البطولة، في خطوة تهدف إلى ضمان سلامتها، وفق ما أكده المتحدث باسم المنتخب ميكوسي، الذي أوضح أن "هناك متابعة أمنية دقيقة، خاصة عندما يقترب الجمهور من اللاعبات بعد المباريات، وأليشا تحظى برقابة خاصة نظراً لشعبيتها اللافتة".وتم تداول مشاهد لعشرات المشجعين يحيطون بالنجمة السويسرية طلباً للتواقيع أو الصور، ما دفع وسائل إعلام أوروبية إلى تشبيه وضعها بالنجم ليونيل ، الذي يرافقه حارس شخصي في كل تحركاته.ورغم أن ليمان لا تشارك بشكل دائم ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب بلادها، إلا أنها تحظى بتغطية إعلامية واسعة، خصوصاً مع أسلوبها الذي يجمع بين الاحتراف الرياضي والأناقة، حيث تحرص على الظهور بتسريحات شعر ومكياج متقن حتى خلال المباريات، وهو ما أثار إعجاب البعض وانتقادات من آخرين يرون أن ذلك لا ينسجم مع صورة "الرياضية الصارمة".لكن ليمان ترد بكل ثقة: "أضع المكياج لأنني أحب ذلك. هذا يجعلني أشعر بالقوة. الأنوثة لا تتعارض مع الاحتراف في الملعب".بدأت مسيرتها الكروية من قريتها السويسرية الصغيرة، قبل أن تنتقل إلى أندية إنكليزية مثل وست هام، إيفرتون، وأستون فيلا، وصولاً إلى يوفنتوس في عام 2024، لتصبح أول لاعبة في النسائية تبلغ هذا المستوى من الجماهيرية.وتستعد ليمان لقيادة منتخب سويسرا في مواجهة نارية أمام ، مساء الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس أوروبا للسيدات، وسط ترقّب كبير من الجماهير والإعلام. (روسيا اليوم)