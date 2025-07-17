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رياضة
بعد الإنتكاسات... قرار مفاجىء من أنس جابر
Lebanon 24
17-07-2025
|
12:13
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أعلنت لاعبة التنس
التونسية
أنس جابر
، أنّها قرّرت أخذ فترة من الراحة، للتعافي واستعادة شغفها في اللعبة.
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وكانت جابر تعرّضت لسلسلة من الانتكاسات في الأشهر الأخيرة، بعدما غادرت دورة
برلين
من دور الثمانية، ومن ثم
بطولة فرنسا المفتوحة
"
رولان غاروس
" منذ الدور الأول، وكذلك
بطولة إنكلترا
المفتوحة "
ويمبلدون
" بداعي الإصابة. (سكاي نيوز)
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