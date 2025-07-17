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رياضة

بعد الإنتكاسات... قرار مفاجىء من أنس جابر

Lebanon 24
17-07-2025 | 12:13
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أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، أنّها قرّرت أخذ فترة من الراحة، للتعافي واستعادة شغفها في اللعبة.
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وكانت جابر تعرّضت لسلسلة من الانتكاسات في الأشهر الأخيرة، بعدما غادرت دورة برلين من دور الثمانية، ومن ثم بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" منذ الدور الأول، وكذلك بطولة إنكلترا المفتوحة "ويمبلدون" بداعي الإصابة. (سكاي نيوز)
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