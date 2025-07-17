بعد الإنتكاسات... قرار مفاجىء من أنس جابر

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أعلنت لاعبة التنس ، أنّها قرّرت أخذ فترة من الراحة، للتعافي واستعادة شغفها في اللعبة.وكانت جابر تعرّضت لسلسلة من الانتكاسات في الأشهر الأخيرة، بعدما غادرت دورة من دور الثمانية، ومن ثم " " منذ الدور الأول، وكذلك المفتوحة " " بداعي الإصابة. (سكاي نيوز)