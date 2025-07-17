بشكل مفاجئ... ريال مدريد يُوقف صفقة ضمّ لاعب عربيّ شاب

أوقف نادي بشكل مفاجئ، مفاوضات ضمّ اللاعب المغربيّ الشاب وزان.

Advertisement

وبحسب صحيفة "آس" الاسبانيّة، حدث أمر غير متوقع أدى إلى تعليق الصفقة مؤقتا.

وفي هذا السياق، تحدثت بعض المصادر عن مشكلة محتملة في الفحوصات الطبية. (روسيا اليوم)