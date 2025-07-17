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رياضة

بشكل مفاجئ... ريال مدريد يُوقف صفقة ضمّ لاعب عربيّ شاب

Lebanon 24
17-07-2025 | 16:00
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أوقف نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بشكل مفاجئ، مفاوضات ضمّ اللاعب المغربيّ الشاب عبد الله وزان.
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وبحسب صحيفة "آس" الاسبانيّة، حدث أمر غير متوقع أدى إلى تعليق الصفقة مؤقتا.
 
 
وفي هذا السياق، تحدثت بعض المصادر عن مشكلة محتملة في الفحوصات الطبية. (روسيا اليوم)
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