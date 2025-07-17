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رياضة
بشكل مفاجئ... ريال مدريد يُوقف صفقة ضمّ لاعب عربيّ شاب
Lebanon 24
17-07-2025
|
16:00
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أوقف نادي
ريال مدريد الإسباني
لكرة القدم
بشكل مفاجئ، مفاوضات ضمّ اللاعب المغربيّ الشاب
عبد الله
وزان.
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وبحسب صحيفة "آس" الاسبانيّة، حدث أمر غير متوقع أدى إلى تعليق الصفقة مؤقتا.
وفي هذا السياق، تحدثت بعض المصادر عن مشكلة محتملة في الفحوصات الطبية. (روسيا اليوم)
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