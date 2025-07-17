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رياضة

تياغو ألمادا وقّع عقداً مع أتلتيكو مدريد حتى 2030

Lebanon 24
17-07-2025 | 23:00
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد، أنّ تياغو ألمادا وقّع عقداً مع الفريق الإسبانيّ حتى 30 حزيران 2030.
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وقال أتلتيكو مدريد في بيان: "اجتاز لاعبنا الجديد الفحص الطبي قبل أن يتوجه إلى مكاتب النادي في ملعب الرياض إير متروبوليتانو. وهناك استُقبل من قبل المدير التنفيذي للنادي، ميغيل أنخيل خيل، الذي وقع معه العقد رسمياً". (الامارات 24)

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