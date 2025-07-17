تياغو ألمادا وقّع عقداً مع أتلتيكو مدريد حتى 2030

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أعلن ، أنّ ألمادا وقّع عقداً مع الفريق الإسبانيّ حتى 30 حزيران 2030.

وقال في بيان: "اجتاز لاعبنا الجديد الفحص الطبي قبل أن يتوجه إلى مكاتب النادي في ملعب إير متروبوليتانو. وهناك استُقبل من قبل المدير التنفيذي للنادي، ميغيل أنخيل خيل، الذي وقع معه العقد رسمياً". (الامارات 24)