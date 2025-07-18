تير شتيغن.. أربعة أشهر قد تغيّر مستقبله في برشلونة

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وكان الألماني قد ابتعد عن تدريبات الفريق خلال الأيام الأولى من فترة ما قبل الموسم، ويُعتقد أن الإصابة في الظهر هي السبب في ذلك. وتشير التقارير إلى أن القرار بالخضوع للجراحة قد يكلّفه الابتعاد عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أشهر، ما يعني غيابه حتى نهاية العام الحالي.ويأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة لتير شتيغن، خصوصًا بعد إبلاغه من قبل مدرب الفريق بأنه لم يعد الحارس الأول، في ظل وصول الحارس هذا الصيف.وترجّح الصحيفة الإسبانية أنه في حال قرر الحارس الألماني المضي قدمًا في إجراء الجراحة، فقد يستغل فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني للبحث عن نادٍ جديد يمنحه فرصة اللعب بانتظام خلال النصف الثاني من الموسم.وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لتير شتيغن الذي يسعى للحفاظ على جاهزيته ومكانه كحارس أول لمنتخب قبل انطلاق 2026.