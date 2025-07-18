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رياضة

أموال "غير عادية" لضباط.. تحقيقات في تحويلات مالية مشبوهة من مبابي

Lebanon 24
18-07-2025 | 00:38
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فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا في شبهات مدفوعات احتيالية محتملة من نجم كرة القدم كيليان مبابي لخمسة ضباط شرطة مكلفين بحماية المنتخب الفرنسي، وفق ما أعلنت وكالة "فرانس برس" الخميس.
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ويأتي التحقيق بناءً على بلاغ من وحدة مكافحة غسل الأموال في وزارة المالية، التي رصدت "معاملات مالية غير عادية" استفاد منها الضباط الخمسة، وفقًا للمصادر القضائية.

وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال جارية، مشيرة إلى أن "المعاملات المالية المعقدة تتطلب وقتًا لتحديد ما إذا كانت هناك أي جرائم جنائية".

وكانت صحيفة "لو كانار أونشيني" الاستقصائية قد كشفت الأربعاء أن قائد المنتخب الفرنسي دفع ما يُشتبه بأنه "أموال تحت الطاولة" مقابل خدمات خاصة، بلغت قيمتها نحو 180,300 يورو (ما يعادل 209 آلاف دولار).

وفي أول رد فعل، أصدر ممثلو مبابي بيانًا أكدوا فيه أن "كل شيء تم وفقًا للقواعد"، مشيرين إلى أن اللاعب اعتاد التبرع بكامل مكافآته المرتبطة بالمشاركة مع المنتخب الوطني.

وأضاف البيان أن مبابي تبرّع بمكافآته عقب مونديال قطر 2022 "بشفافية كاملة"، وأن الأموال خُصصت لمنظمات خيرية وأفراد الأمن المرافقين للفريق. (AFP)
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