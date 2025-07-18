موهبة شابة ستغادر برشلونة

أصبح أحد الأعضاء الصاعدين في صفوف في على وشك إنهاء مسيرته مع البلوغرانا، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" التي أشارت إلى تريلي باعتباره اللاعب المعني.

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تريلي، واسمه الكامل كامبو، هو مدافع يبلغ من العمر 22 عامًا، ويلعب عادةً في مركز الظهير الأيمن.



كان الإسباني موجودًا في سجلات برشلونة منذ عام 2023، وقضى الموسم الماضي مع الفريق الاحتياطي للنادي.



وانتشرت تكهنات بشأن احتمال رحيل تريلي خلال الأسابيع الأخيرة.



وفقًا لتقرير من سبورت، الظهير الجاليكي قريب جدًا من الانضمام إلى .و أبدى الفريق، الذي سيلعب هذا الموسم في الدرجة الثانية، اهتمامًا كبيرًا باللاعب، ورغم أن الاتفاق لم يُبرم بعد، إلا أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًا.