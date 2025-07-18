Advertisement

رياضة

موهبة شابة ستغادر برشلونة

Lebanon 24
18-07-2025 | 01:34
A-
A+
Doc-P-1393185-638884246058204098.png
Doc-P-1393185-638884246058204098.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصبح أحد الأعضاء الصاعدين في صفوف خط الدفاع في برشلونة على وشك إنهاء مسيرته مع البلوغرانا، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" التي أشارت إلى تريلي باعتباره اللاعب المعني.
Advertisement
 
 تريلي، واسمه الكامل ألفارو بيريز كامبو، هو مدافع يبلغ من العمر 22 عامًا، ويلعب عادةً في مركز الظهير الأيمن.

كان الإسباني موجودًا في سجلات برشلونة منذ عام 2023، وقضى الموسم الماضي مع الفريق الاحتياطي للنادي.

وانتشرت تكهنات بشأن احتمال رحيل تريلي خلال الأسابيع الأخيرة.

وفقًا لتقرير من سبورت، الظهير الجاليكي قريب جدًا من الانضمام إلى ريال بلد الوليد.و أبدى الفريق، الذي سيلعب هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية، اهتمامًا كبيرًا باللاعب، ورغم أن الاتفاق لم يُبرم بعد، إلا أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًا.

مواضيع ذات صلة
برشلونة يضع عينه على موهبة سورية
lebanon 24
18/07/2025 11:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
دورتموند يطارد موهبة مدريدية شابة.. وأغوادو على راداره من جديد
lebanon 24
18/07/2025 11:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي السعودي يغري نجم برشلونة الشاب بعرض ضخم
lebanon 24
18/07/2025 11:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
يغني بإحساس عال.. أحلام تستعرض موهبة ابنها الفنية (فيديو)
lebanon 24
18/07/2025 11:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:49 | 2025-07-18
03:42 | 2025-07-18
00:38 | 2025-07-18
00:04 | 2025-07-18
00:00 | 2025-07-18
23:30 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24