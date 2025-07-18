Advertisement

رياضة

سنوب دوغ ومودريتش يستثمران في ناد إنكليزي عريق

Lebanon 24
18-07-2025 | 07:02
A-
A+
Doc-P-1393326-638884442838312559.jpg
Doc-P-1393326-638884442838312559.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي سوانزي سيتي الإنكليزي، عن انضمام مغني الراب الأميركي الشهير سنوب دوغ إلى قائمة المستثمرين ومالكي النادي، ليشكل شراكة مميزة مع نجم كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش.
Advertisement
 
جاء إعلان انضمام سنوب دوغ، واسمه الحقيقي كالفين برودوس (53 عاما)، بعد ظهوره في حملة ترويجية لإطلاق القميص الجديد للفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" لموسم 2025–2026، والتي لاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر خلالها مرتديا القميص الأبيض الشهير للنادي، في مشهد أعاد للأذهان حملات ترويج مماثلة قادها نجوم مثل الممثل رايان رينولدز مع نادي ريكسهام.
 
وقال سنوب دوغ في بيان رسمي على موقع النادي:"لطالما أحببت كرة القدم، لكن هذه الخطوة لها طابع خاص. تأثرت كثيرا بقصة سوانزي والمنطقة المحيطة به. هو ناد ومدينة ينتميان للطبقة العاملة، وهذا يشبهني كثيرا. أنا فخور بانضمامي لهذا المشروع". (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
سلام يُهنئ فريق الرياضي: إنجاز يُضاف إلى سجل هذا النادي العريق
lebanon 24
18/07/2025 21:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: صيدا تمثل تاريخاً عريقاً وهي بحاجة إلى إنماء
lebanon 24
18/07/2025 21:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بيني غانتس للعربية إنكليزي: نريد السلام للجميع في المنطقة
lebanon 24
18/07/2025 21:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بيني غانتس للعربية إنكليزي: إيران استهدفت المدنيين ونحن استهدفنا منشآت عسكرية فقط
lebanon 24
18/07/2025 21:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:19 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2025-07-18
10:57 | 2025-07-18
09:18 | 2025-07-18
03:49 | 2025-07-18
03:42 | 2025-07-18
01:34 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24