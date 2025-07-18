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رياضة
سنوب دوغ ومودريتش يستثمران في ناد إنكليزي عريق
Lebanon 24
18-07-2025
|
07:02
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أعلن نادي
سوانزي
سيتي الإنكليزي، عن انضمام مغني الراب الأميركي الشهير
سنوب دوغ
إلى قائمة المستثمرين ومالكي النادي، ليشكل شراكة مميزة مع نجم
كرة القدم
الكرواتي لوكا مودريتش
.
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جاء إعلان انضمام سنوب دوغ، واسمه الحقيقي كالفين برودوس (53 عاما)، بعد ظهوره في حملة ترويجية لإطلاق القميص الجديد للفريق المنافس في
دوري الدرجة الأولى
الإنجليزي "تشامبيونشيب" لموسم 2025–2026، والتي لاقت تفاعلا واسعا على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وظهر خلالها مرتديا القميص الأبيض الشهير للنادي، في مشهد أعاد للأذهان حملات ترويج مماثلة قادها نجوم مثل الممثل رايان
رينولدز
مع نادي ريكسهام.
وقال سنوب دوغ في بيان رسمي على موقع النادي:"لطالما أحببت كرة القدم، لكن هذه الخطوة لها طابع خاص. تأثرت كثيرا بقصة سوانزي والمنطقة المحيطة به. هو ناد ومدينة ينتميان للطبقة العاملة، وهذا يشبهني كثيرا. أنا فخور بانضمامي لهذا المشروع". (روسيا اليوم)
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