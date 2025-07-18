سنوب دوغ ومودريتش يستثمران في ناد إنكليزي عريق

سيتي الإنكليزي، عن انضمام مغني الراب الأميركي الشهير إلى قائمة المستثمرين ومالكي النادي، ليشكل شراكة مميزة مع نجم .

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جاء إعلان انضمام سنوب دوغ، واسمه الحقيقي كالفين برودوس (53 عاما)، بعد ظهوره في حملة ترويجية لإطلاق القميص الجديد للفريق المنافس في الإنجليزي "تشامبيونشيب" لموسم 2025–2026، والتي لاقت تفاعلا واسعا على .



وظهر خلالها مرتديا القميص الأبيض الشهير للنادي، في مشهد أعاد للأذهان حملات ترويج مماثلة قادها نجوم مثل الممثل رايان مع نادي ريكسهام.

وقال سنوب دوغ في بيان رسمي على موقع النادي:"لطالما أحببت كرة القدم، لكن هذه الخطوة لها طابع خاص. تأثرت كثيرا بقصة سوانزي والمنطقة المحيطة به. هو ناد ومدينة ينتميان للطبقة العاملة، وهذا يشبهني كثيرا. أنا فخور بانضمامي لهذا المشروع". (روسيا اليوم)