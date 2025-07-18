قبل لقائه ضمن الملحق الآسيوي.. لاعب إندونيسيا يسخر من المنتخب السعودي

أسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى 2026 عن القارة الآسيوية عن تواجد منتخب رفقة منتخب في .

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وعقب إجراء القرعة سخر جوستين هونبر لاعب منتخب إندونسيا من المنتخب السعودي حيث نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة له رفقة لاعب الأخضر ولكن كانت قدم اللاعب الإندونيسي فوق رأس اللاعب السعودي وعلق عليها قائلا: "ها نحن ذا مرة أخرى" مما أثار الكثير من الجدل.

واعتبرت العديد من الجماهير السعودية تعليق هوبنر بمثابة تقليل من قوة "الأخضر" وتوعدت اللاعب بخسارة منتخب بلاده خلال اللقاء القادم الذي سيقام في ملعب "الإنماء" بجدة على عكس ما حدث في مباراتي التصفيات. (روسيا اليوم)