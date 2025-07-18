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رياضة
قبل لقائه ضمن الملحق الآسيوي.. لاعب إندونيسيا يسخر من المنتخب السعودي
Lebanon 24
18-07-2025
|
09:18
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أسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى
كأس العالم
2026 عن القارة الآسيوية عن تواجد منتخب
السعودية
رفقة منتخب
إندونيسيا
في
المجموعة الثانية
.
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وعقب إجراء القرعة سخر جوستين هونبر لاعب منتخب إندونسيا من المنتخب السعودي حيث نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة له رفقة لاعب الأخضر ولكن كانت قدم اللاعب الإندونيسي فوق رأس اللاعب السعودي وعلق عليها قائلا: "ها نحن ذا مرة أخرى" مما أثار الكثير من الجدل.
واعتبرت العديد من الجماهير السعودية تعليق هوبنر بمثابة تقليل من قوة "الأخضر" وتوعدت اللاعب بخسارة منتخب بلاده خلال اللقاء القادم الذي سيقام في ملعب "الإنماء" بجدة على عكس ما حدث في مباراتي التصفيات. (روسيا اليوم)
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