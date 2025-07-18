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رياضة

بالصورة: لاعب عربي يعلن اعتزاله بعد مسيرة دامت أكثر من 30 عامًا

Lebanon 24
18-07-2025 | 14:00
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بعد مسيرة كروية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، أعلن الدولي الجزائري السابق نسيم أكرور اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي عن عمر 51 عامًا، ليكون أحد أقدم اللاعبين الذين واصلوا اللعب حتى هذا السن المتقدم.
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وخاض أكرور آخر موسم له في صفوف نادي شامبيري الفرنسي، الناشط في دوري الهواة، حيث شارك في 15 مباراة وسجّل هدفًا وحيدًا، قبل أن يقرر تعليق حذائه والتفرغ لمشواره الجديد في عالم التدريب، إذ يعتزم الإشراف على فرق الفئات السنية في نادي بايي فوارونييه.
 
لاعب جزائري يعتزل كرة القدم في عمر الـ51 عاما


ويملك أكرور سجلًا مميزًا على مستوى الأندية، حيث شارك في 641 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 203 أهداف. وتُعد تجربته مع نادي غرينوبل الفرنسي الأبرز، حيث سجّل 76 هدفًا وصنع 3 أهداف خلال 249 مباراة.

أما على الصعيد الدولي، فشارك مع المنتخب الجزائري في 18 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وبدأ مشواره مع "الخضر" عام 2001 في مواجهة ودية ضد غانا، بينما كانت آخر مشاركاته الدولية في عام 2004 أمام الصين. كما خاض نسختين من كأس أمم إفريقيا، ودوّن هدفه الوحيد في البطولة أمام ليبيريا عام 2002.
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