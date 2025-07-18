بالصورة: لاعب عربي يعلن اعتزاله بعد مسيرة دامت أكثر من 30 عامًا

بعد مسيرة كروية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، السابق نسيم أكرور اعتزاله بشكل رسمي عن عمر 51 عامًا، ليكون أحد أقدم اللاعبين الذين واصلوا اللعب حتى هذا السن المتقدم.وخاض أكرور آخر موسم له في صفوف نادي شامبيري الفرنسي، الناشط في ، حيث شارك في 15 مباراة وسجّل هدفًا وحيدًا، قبل أن يقرر تعليق حذائه والتفرغ لمشواره الجديد في عالم التدريب، إذ يعتزم الإشراف على فرق الفئات السنية في نادي بايي فوارونييه.

ويملك أكرور سجلًا مميزًا على مستوى الأندية، حيث شارك في 641 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 203 أهداف. وتُعد تجربته مع نادي غرينوبل الفرنسي الأبرز، حيث سجّل 76 هدفًا وصنع 3 أهداف خلال 249 مباراة.أما على الصعيد الدولي، فشارك مع المنتخب الجزائري في 18 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وبدأ مشواره مع "الخضر" عام 2001 في مواجهة ودية ضد ، بينما كانت آخر مشاركاته الدولية في عام 2004 أمام . كما خاض نسختين من كأس أمم إفريقيا، ودوّن هدفه الوحيد في البطولة أمام ليبيريا عام 2002.