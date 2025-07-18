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رياضة

جنون في متجر برشلونة الرسمي.. ما علاقة لامين يامال؟

Lebanon 24
18-07-2025 | 16:00
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شهد متجر نادي برشلونة الرسمي في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" حالة من الجنون الجماهيري، عقب الإعلان الرسمي عن منح النجم الصاعد لامين يامال القميص رقم "10"، الذي حمله من قبل أساطير النادي مثل رونالدينيو وميسي.
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ومنذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، تدفقت الجماهير من مختلف الجنسيات لاقتناء القميص الجديد، حيث اصطفت الطوابير في أروقة المتجر وسط أجواء حماسية غير مسبوقة، تخللتها حملات شراء واسعة والتقاط الصور التذكارية مع المجسم الضخم ليامال الذي يرحب بالزوار عند المدخل.

واستغل النادي الحدث بتصميم تجربة تسوّق تتمحور بالكامل حول اللاعب الشاب، حيث امتلأ المتجر بصور يامال وقمصانه بجميع المقاسات، كما خُصصت أركان لطباعة الاسم والرقم، في مشهد جعل من القميص الجديد رمزًا لحلم كتالوني متجدد.

ويأتي هذا الإقبال بعد موسم مذهل قدّمه يامال، أنهى خلاله عامه الـ18 بتسجيل 25 هدفًا و34 تمريرة حاسمة، ما جعله أحد أبرز النجوم الصاعدين في أوروبا، ومصدر أمل لجماهير برشلونة التي ترى فيه امتدادًا لأسطورة الرقم 10.

ورغم الأسعار المرتفعة للقميص والتي تراوحت بين 114.99 و184.99 يورو حسب النسخة والمقاسات إلا أن ذلك لم يثنِ المشجعين، الذين ردد بعضهم: "الرقم 10 لا يليق إلا به"، مؤكدين أن اللاعب بات أكثر من مجرد موهبة، بل رمزًا لجيل جديد يحلم باستعادة أمجاد النادي.
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