27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
جنون في متجر برشلونة الرسمي.. ما علاقة لامين يامال؟
Lebanon 24
18-07-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد متجر
نادي برشلونة
الرسمي في ملعب "سبوتيفاي
كامب نو
" حالة من الجنون الجماهيري، عقب الإعلان الرسمي عن منح النجم الصاعد
لامين يامال
القميص رقم "10"، الذي حمله من قبل أساطير النادي مثل
رونالدينيو
وميسي.
Advertisement
ومنذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، تدفقت الجماهير من مختلف الجنسيات لاقتناء القميص الجديد، حيث اصطفت الطوابير في أروقة المتجر وسط أجواء حماسية غير مسبوقة، تخللتها حملات شراء واسعة والتقاط الصور التذكارية مع المجسم الضخم ليامال الذي يرحب بالزوار عند المدخل.
واستغل النادي الحدث بتصميم تجربة تسوّق تتمحور بالكامل حول اللاعب الشاب، حيث امتلأ المتجر بصور يامال وقمصانه بجميع المقاسات، كما خُصصت أركان لطباعة الاسم والرقم، في مشهد جعل من القميص الجديد رمزًا لحلم كتالوني متجدد.
ويأتي هذا الإقبال بعد موسم مذهل قدّمه يامال، أنهى خلاله عامه الـ18 بتسجيل 25 هدفًا و34 تمريرة حاسمة، ما جعله أحد أبرز النجوم الصاعدين في
أوروبا
، ومصدر أمل لجماهير
برشلونة
التي ترى فيه امتدادًا لأسطورة الرقم 10.
ورغم الأسعار المرتفعة للقميص والتي تراوحت بين 114.99 و184.99
يورو
حسب النسخة والمقاسات إلا أن ذلك لم يثنِ المشجعين، الذين ردد بعضهم: "الرقم 10 لا يليق إلا به"، مؤكدين أن اللاعب بات أكثر من مجرد موهبة، بل رمزًا لجيل جديد يحلم باستعادة أمجاد النادي.
مواضيع ذات صلة
لماذا يُعد عقد لامين يامال الجديد مع برشلونة "حالة خاصة"؟
Lebanon 24
لماذا يُعد عقد لامين يامال الجديد مع برشلونة "حالة خاصة"؟
19/07/2025 00:41:10
19/07/2025 00:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عيد ميلاد بلا هواتف ولا صور: لامين يامال يفرض الخصوصية في احتفاله
Lebanon 24
عيد ميلاد بلا هواتف ولا صور: لامين يامال يفرض الخصوصية في احتفاله
19/07/2025 00:41:10
19/07/2025 00:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لامين يامال: تنفيذ ركلات الجزاء مهمتي
Lebanon 24
لامين يامال: تنفيذ ركلات الجزاء مهمتي
19/07/2025 00:41:10
19/07/2025 00:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو.. ماذا كان يفعل لحظة ولادة لامين يامال؟
Lebanon 24
رونالدو.. ماذا كان يفعل لحظة ولادة لامين يامال؟
19/07/2025 00:41:10
19/07/2025 00:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نادي دهوك يتوّج بطلاً لكأس العراق للمرّة الأولى في تاريخه
Lebanon 24
نادي دهوك يتوّج بطلاً لكأس العراق للمرّة الأولى في تاريخه
16:37 | 2025-07-18
18/07/2025 04:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: لاعب عربي يعلن اعتزاله بعد مسيرة دامت أكثر من 30 عامًا
Lebanon 24
بالصورة: لاعب عربي يعلن اعتزاله بعد مسيرة دامت أكثر من 30 عامًا
14:00 | 2025-07-18
18/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب إنتر ميامي يوضح حقيقة إصابة ميسي.. هذا ما قاله
Lebanon 24
مدرب إنتر ميامي يوضح حقيقة إصابة ميسي.. هذا ما قاله
10:57 | 2025-07-18
18/07/2025 10:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل لقائه ضمن الملحق الآسيوي.. لاعب إندونيسيا يسخر من المنتخب السعودي
Lebanon 24
قبل لقائه ضمن الملحق الآسيوي.. لاعب إندونيسيا يسخر من المنتخب السعودي
09:18 | 2025-07-18
18/07/2025 09:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سنوب دوغ ومودريتش يستثمران في ناد إنكليزي عريق
Lebanon 24
سنوب دوغ ومودريتش يستثمران في ناد إنكليزي عريق
07:02 | 2025-07-18
18/07/2025 07:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروعة: نقل إعلامية لبنانية شهيرة إلى المستشفى بسبب انهيار سقف فندق فوق رأسها (صورة)
Lebanon 24
حادثة مروعة: نقل إعلامية لبنانية شهيرة إلى المستشفى بسبب انهيار سقف فندق فوق رأسها (صورة)
23:51 | 2025-07-17
17/07/2025 11:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال في المطار على شحنة "مواد تجميل"
Lebanon 24
اشكال في المطار على شحنة "مواد تجميل"
02:15 | 2025-07-18
18/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض كبير في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
انخفاض كبير في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
01:20 | 2025-07-18
18/07/2025 01:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.. توضيح من وزارة الماليّة بشأن الزيادة على بعض الرواتب
Lebanon 24
بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.. توضيح من وزارة الماليّة بشأن الزيادة على بعض الرواتب
07:19 | 2025-07-18
18/07/2025 07:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في الأجواء اللبنانية؟
Lebanon 24
ماذا يجري في الأجواء اللبنانية؟
13:56 | 2025-07-18
18/07/2025 01:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:37 | 2025-07-18
نادي دهوك يتوّج بطلاً لكأس العراق للمرّة الأولى في تاريخه
14:00 | 2025-07-18
بالصورة: لاعب عربي يعلن اعتزاله بعد مسيرة دامت أكثر من 30 عامًا
10:57 | 2025-07-18
مدرب إنتر ميامي يوضح حقيقة إصابة ميسي.. هذا ما قاله
09:18 | 2025-07-18
قبل لقائه ضمن الملحق الآسيوي.. لاعب إندونيسيا يسخر من المنتخب السعودي
07:02 | 2025-07-18
سنوب دوغ ومودريتش يستثمران في ناد إنكليزي عريق
03:49 | 2025-07-18
خلال مباراة رسمية.. لاعب وبّخ مشجعًا وقحًا (فيديو)
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
19/07/2025 00:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
19/07/2025 00:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
19/07/2025 00:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24