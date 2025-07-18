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رياضة
نادي دهوك يتوّج بطلاً لكأس العراق للمرّة الأولى في تاريخه
Lebanon 24
18-07-2025
|
16:37
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توج نادي
دهوك
بلقب بطل النسخة الـ32 من كأس
العراق
لكرة القدم
، عقب فوزه على نادي زاخو بركلات الترجيح (5-3) في "
ديربي
"
إقليم كردستان
الذي أقيم مساء الجمعة على ملعب الشعب الدولي في
بغداد
.
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وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يطرد البرازيلي باتريك
مارسيلينو
، الظهير الأيمن لنادي زاخو، في الدقيقة 64. واستمر التعادل السلبي خلال الشوطين الإضافيين بفضل تألق حارسي المرمى
محمد صالح
(دهوك) وعلي كاظم (زاخو).
ونجح "صقور الجبال" في حسم اللقب عبر ركلات الترجيح، ليصبح دهوك أول فريق خارج العاصمة بغداد يتوّج بكأس العراق.
ويعد هذا اللقب هو الثاني الكبير لنادي دهوك على المستوى المحلي بعد فوزه بلقب الدوري موسم 2009-2010، والثالث على المستوى الإقليمي بعد فوزه بدوري أبطال
الخليج
2025 في أول مشاركة له.
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