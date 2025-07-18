نادي دهوك يتوّج بطلاً لكأس العراق للمرّة الأولى في تاريخه

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توج نادي بلقب بطل النسخة الـ32 من كأس ، عقب فوزه على نادي زاخو بركلات الترجيح (5-3) في " " الذي أقيم مساء الجمعة على ملعب الشعب الدولي في .وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يطرد البرازيلي باتريك ، الظهير الأيمن لنادي زاخو، في الدقيقة 64. واستمر التعادل السلبي خلال الشوطين الإضافيين بفضل تألق حارسي المرمى (دهوك) وعلي كاظم (زاخو).ونجح "صقور الجبال" في حسم اللقب عبر ركلات الترجيح، ليصبح دهوك أول فريق خارج العاصمة بغداد يتوّج بكأس العراق.ويعد هذا اللقب هو الثاني الكبير لنادي دهوك على المستوى المحلي بعد فوزه بلقب الدوري موسم 2009-2010، والثالث على المستوى الإقليمي بعد فوزه بدوري أبطال 2025 في أول مشاركة له.