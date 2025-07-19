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رياضة

بسبب رونالدو.. فريق ألماني عريق يُغيّر مكان تدريباته إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-07-2025 | 01:00
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اضطر فريق ألماني عريق إلى تغيير برنامج تحضيراته وتحويل مكان تدريباته إلى ملعب صغير داخل مدرسة في مدينة سالفيلدن النمساوية، وذلك بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي. 
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ووفقا لما أوردته تقارير ألمانية أمس الجمعة، فقد اعتاد نادي هانوفر 96، الذي احتل المركز التاسع في دوري الدرجة الثانية الألماني الموسم الماضي، منذ سنوات على إقامة معسكره التدريبي في سالفيلدن، وهي بلدة نمساوية يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة وتقع بالقرب من سالزبورغ.

 لكن الفريق غير مكان تدريباته هذا العام استعدداد للموسم الجديد، بعدما وجد نفسه أمام وضع غير اعتيادي، والسبب هو قدوم كريستيانو رونالدو وفريق النصر السعودي غدا الأحد لإجراء المعسكر الإعدادي للفريق في مدينة سالفيلدن.

وأوردت تقارير إخبارية ألمانية أن نادي هانوفر 96 وهو من الفرق الألمانية العريقة والتي كانت تحظى بمكانة كبرى في الكرة الألمانية، سيضطر إلى استخدام مرافق إحدى المدارس الثانوية المحلية للتدرب على ملعب صغير.

وأضافت المصادر: "سيحل النصر السعودي معززا بكريستيانو رونالدو الذي يرافقه حراسه الشخصيون وذلك في المدينة النمساوية ليستمر المعسكر حتى 4 آب المقبل، وهو ما سيجبر هانوفر على التدرب داخل ملعب مدرسة محلية".

وتابعت: "اختار النصر السعودي، نفس المكان لإقامة معسكره التدريبي قبل انطلاق الموسم الجديد، وسيصل يوم الأحد، ويستمر حتى الرابع من آب المقبل على أن يجري 3 مباريات ودية.

ويجري النصر السعودي معسكره الإعدادي المغلق في النمسا بين 20 تموز و4 آب استعدادا لخوض كأس السوبر حيث يبدأ السباق بمواجهة الاتحاد في النصف النهائي.  (إرم نيوز)
 
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