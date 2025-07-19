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رياضة

بعد إتهامه بتقديم رشاوى لرجال الشرطة عام 2022.. أول تعليق رسمي من مبابي

Lebanon 24
19-07-2025 | 04:00
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بعد الحادثة التي هزت مؤخرا الأوساط الكروية والإعلامية في فرنسا بشأن فتح تحقيق حول مزاعم تقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي رشوة لخمسة من أعوان الأمن في فرنسا في أواخر العام 2022، أصدر الأخير أول موقف رسمي له. 
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وخلال تأمين بعثة المنتخب الفرنسي الرسمية المشاركة في كأس العالم قطر 2022 التي بلغ فيها مبابي ورفاقه النهائي قبل الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، أظهر مهاجم ريال مدريد الحالي سخاء كبير مع الأعوان الذين يؤمنون الحماية للبعثة ومنحهم هدايا مالية قدرها 180 ألف يورو.

وتولى رجال الشرطة الخمسة، بمن فيهم 4 ضباط ورئيسهم المباشر صرف الصكوك التي حصلوا عليها من خلال حساب بنكي يعود إلى مبابي وذلك في بداية العام 2023ـ، قبل أن تتفطن السلطات الفرنسية للأمر وتقرر فتح تحقيق ضد الضباط الخمسة ومبابي نفسه.

 وعلّق محامي كيليان مبابي بالقول إن موكله قام بكل شيء في إطار من الشفافية والوضوح نافيا أن يكون التحقيق أثبت تورط اللاعب في تقديم رشوة.

ونقلت مصادر صحفية فرنسية عن المحامي سوفرون قوله إن ما قام به مبابي يندرج ضمن تبرع مالي وعمل إجتماعي لا يلام عليه قانونيا ولا يدينه بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: "التبرع الذي تلقاه بمناسبة كأس العالم 2022 كان قانونيًا، تم بواسطة صك، ولم يكن بحاجة إلى الإعلان عنه، من غير المنطقي الحديث عن شبهات رشوة قام بها موكلي".(إرم نيوز)

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