برشلونة والهلال والنصر يتنافسون على داروين نونيز.. صراع مشتعل على نجم ليفربول

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي انضم إلى سباق التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، لاعب ، وسط منافسة قوية من ناديي والنصر السعوديين، بالإضافة إلى .وذكر موقع "كات أوف سايد" أن هذه الأندية تراقب اللاعب عن كثب بعد تعثر مفاوضات انتقاله إلى نابولي الإيطالي. ورغم اهتمام وميلان، لم يُقدَّم أي عرض رسمي حتى الآن لضم نونيز البالغ من العمر 26 عامًا.وأوضح المصدر أن مستعد للتخلي عن خدمات مهاجمه مقابل 70 مليون ، وذلك بعد موسم متباين الأداء لم يتمكن خلاله نونيز من إثبات نفسه بشكل ثابت مع " ".ويأمل المهتمون بالتعاقد معه أن يُعيد تغيير الأجواء اللاعب إلى مستواه المميز الذي ظهر به سابقًا مع بنفيكا ، خاصة في ظل قدراته الهجومية وسرعته الكبيرة داخل منطقة الجزاء.السباق على نونيز لا يزال في بدايته، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة بشأن وجهته المقبلة، خصوصًا في ظل الإغراءات المالية الكبيرة التي تقدمها الأندية .