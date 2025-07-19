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رياضة

برشلونة والهلال والنصر يتنافسون على داروين نونيز.. صراع مشتعل على نجم ليفربول

Lebanon 24
19-07-2025 | 03:23
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كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة الإسباني انضم إلى سباق التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، لاعب ليفربول، وسط منافسة قوية من ناديي الهلال والنصر السعوديين، بالإضافة إلى ميلان الإيطالي.
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وذكر موقع "كات أوف سايد" أن هذه الأندية تراقب اللاعب عن كثب بعد تعثر مفاوضات انتقاله إلى نابولي الإيطالي. ورغم اهتمام برشلونة وميلان، لم يُقدَّم أي عرض رسمي حتى الآن لضم نونيز البالغ من العمر 26 عامًا.

وأوضح المصدر أن نادي ليفربول مستعد للتخلي عن خدمات مهاجمه مقابل 70 مليون يورو، وذلك بعد موسم متباين الأداء لم يتمكن خلاله نونيز من إثبات نفسه بشكل ثابت مع "الريدز".

ويأمل المهتمون بالتعاقد معه أن يُعيد تغيير الأجواء اللاعب إلى مستواه المميز الذي ظهر به سابقًا مع بنفيكا البرتغالي، خاصة في ظل قدراته الهجومية وسرعته الكبيرة داخل منطقة الجزاء.

السباق على نونيز لا يزال في بدايته، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة بشأن وجهته المقبلة، خصوصًا في ظل الإغراءات المالية الكبيرة التي تقدمها الأندية السعودية.
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