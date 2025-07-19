"فيرتز" يتصدر المشهد: أغلى صفقة في ميركاتو صيف 2025 منذ نيمار!

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يشهد موسم الانتقالات الصيفية كل عام صفقات لافتة تُحدث ضجة في أوساط ، لكن صيف 2025 خطف الأضواء مع انتقال الألماني الشاب فيرتز من باير ليفركوزن إلى مقابل 150 مليون ، ليصبح بذلك أغلى صفقة صيفية لهذا العام، متجاوزًا انتقالات نجوم كبار في العقد الأخير.وبينما يتصدر فيرتز قائمة ميركاتو 2025، تبقى صفقة انتقال من إلى عام 2017، مقابل 222 مليون يورو، الأغلى في تاريخ اللعبة.وجاء انتقال كيليان مبابي من موناكو إلى عام 2018 مقابل 180 مليون يورو في المركز الثاني تاريخيًا.فيما يلي، نستعرض أبرز الصفقات التي تصدرت كل نافذة انتقالات صيفية منذ عام 2000 وحتى اليوم:2000: لويس فيغو (برشلونة الى مدريد) - 60 مليون €2009: (مانشستر الى ريال مدريد) - 94 مليون €2013: غاريث بيل (توتنهام الى ريال مدريد) - 101 مليون €2017: نيمار (برشلونة الى سان جيرمان) - 222 مليون €2023: مويسيس كايسيدو (برايتون الى تشلسي) - 133 مليون €2025: فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن الى ليفربول) - 150 مليون €ومع استمرار حركة الانتقالات حتى نهاية آب، تبقى الأنظار مفتوحة على مفاجآت محتملة قد تغيّر ترتيب هذه القائمة التاريخية.