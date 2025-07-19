منتخب لبنان لكرة السلة يبدأ تدريباته استعدادًا لبطولة آسيا في جدة

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بدأ منتخب لكرة السلة للرجال تدريباته تحت إشراف المدرب الصربي ميودراغ بيريسيتش على ملعب نوفل في زوق مكايل، استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في جدة بالمملكة ، اعتبارًا من الخامس من آب المقبل.وينضم اللاعبون الدوليون تدريجيًا إلى صفوف المنتخب، الذي سيخوض أربع مباريات ودية دولية ضمن بطولة "كأس " استعدادًا للاستحقاق القاري. يلعب المنتخب مع يوم الثلاثاء 22 ، ثم يوم الخميس 24 تموز، وسوريا يوم الجمعة 25 تموز، قبل أن يختتم مبارياته التحضيرية بلقاء مصر يوم الأحد 27 تموز. جميع المباريات ستُقام الساعة التاسعة مساءً.ويشارك اللاعب المجنس ديدريك لاوسون في التمارين، كذلك اللاعب يوسف خياط "يويو" الذي حضر من الأميركية قبل أيام، الى جانب اللاعبين الذين استدعاهم المدرب وهم:علي مزهر، ، جاد خليل، أمير ، مارك خويري، كريم زينون، عمر جمال الدين، سرجيو درويش، مارك خوري، جهاد الخطيب، هايك غيوكشيان، كارل زماطة، جيرار حديديان، علي حيدر، كريم عزالدين.وستكون المباريات جميعها منقولة على شاشة "تلفزيون لبنان" مباشرة وحصريا، كما ستكون بطاقات الدخول متاحة في كل فروع تيكتينغ بوكس أوفيس وعلى الموقع الالكتروني www.ticketingboxoffice.com وعلى مداخل الملعب.وستخول البطاقات الإعلامية لموسم 2024-2025 الممنوحة من الاتحاد اللبناني لكرة السلة حامليها من دخول الملعب، لتغطية المباريات.