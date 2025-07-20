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رياضة

ميسي يتوهّج مجددًا.. ويقود إنتر ميامي لسحق نيويورك ريد بولز بخماسية

Lebanon 24
20-07-2025 | 03:27
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بثنائية جديدة تحمل توقيعه، واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عروضه المبهرة في الدوري الأميركي، وقاد فريقه إنتر ميامي لفوز عريض على نيويورك ريد بولز بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين فجر الأحد ضمن منافسات الـMLS.
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وافتتح الفريق الضيف التسجيل عبر أليكسندر هاك في الدقيقة 14، لكن الرد جاء سريعًا من جوردي ألبا في الدقيقة 24 بعد تمريرة ساحرة من ميسي، ليبدأ مهرجان الأهداف.

وسجل تيلاسو سيجوفيا الهدفين الثاني والثالث لإنتر ميامي في الدقيقتين 27 و45+3، من تمريرتين حاسمتين لألبا وريدوندو، قبل أن يواصل ميسي التألق في الشوط الثاني.

وأحرز "البرغوث" الهدف الرابع في الدقيقة 60 بعد تمريرة من بوسكيتس، ثم اختتم الخماسية بهدف خامس في الدقيقة 75 بعد تمريرة من لويس سواريز، موقعًا على ثنائيته السادسة في آخر سبع مباريات.

بهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس مع ثلاث مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد نيويورك ريد بولز عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وبات ميسي هداف الدوري الأميركي برصيد 18 هدفًا، متفوقًا على سام سوريدج (17 هدفًا) وإيفاندر (15 هدفًا)، مؤكّدًا مجددًا أنه لا يزال الرقم الأصعب فوق المستطيل الأخضر.
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