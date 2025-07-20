ميسي يتوهّج مجددًا.. ويقود إنتر ميامي لسحق نيويورك ريد بولز بخماسية

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بثنائية جديدة تحمل توقيعه، واصل النجم عروضه المبهرة في الدوري الأميركي، وقاد فريقه لفوز عريض على ريد بولز بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين فجر الأحد ضمن منافسات الـMLS.وافتتح الفريق الضيف التسجيل عبر أليكسندر هاك في الدقيقة 14، لكن الرد جاء سريعًا من جوردي ألبا في الدقيقة 24 بعد تمريرة ساحرة من ، ليبدأ مهرجان الأهداف.وسجل تيلاسو سيجوفيا الهدفين الثاني والثالث لإنتر ميامي في الدقيقتين 27 و45+3، من تمريرتين حاسمتين لألبا وريدوندو، قبل أن يواصل ميسي التألق في الشوط الثاني.وأحرز "البرغوث" الهدف الرابع في الدقيقة 60 بعد تمريرة من بوسكيتس، ثم اختتم بهدف خامس في الدقيقة 75 بعد تمريرة من ، موقعًا على ثنائيته السادسة في آخر سبع مباريات.بهذا الفوز، رفع ميامي رصيده إلى 41 نقطة في مع ثلاث مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد نيويورك ريد بولز عند 33 نقطة في المركز التاسع.وبات ميسي هداف الدوري الأميركي برصيد 18 هدفًا، متفوقًا على سام سوريدج (17 هدفًا) وإيفاندر (15 هدفًا)، مؤكّدًا مجددًا أنه لا يزال الرقم الأصعب فوق المستطيل الأخضر.