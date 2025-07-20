بطولة موتو جي بي.. مارك ماركيز يكتب التاريخ في برنو

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بدأ السباق بنسق هجومي من فرانشيسكو بانيايا الذي حصل على أفضلية الانطلاق، لكن ماركيز لم ينتظر طويلًا حتى اقتنص الصدارة في اللفة الثالثة. رغم مقاومة بيزيكي، إلا أن ماركيز فرض إيقاعه في اللفات الوسطى، مسجلاً أسرع زمن في السباق (1:53.691) في اللفة 15، ووسع الفارق تدريجيًا حتى .في الخلف، شهد السباق العديد من اللحظات الدرامية:أليكس ماركيز، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام، خرج مبكرًا من السباق بعد احتكاك غير موفق.إينيا باستيانيني واصل أداءه القوي قبل أن تنهي زلة في المنعطف الثالث آماله في منصة التتويج.الشاب أكوستا استغل الفرص واقتنص المركز الثالث، صاعدًا لأول مرة هذا الموسم إلى منصة التتويج.1 مارك ماركيز – دوكاتي2 ماركو بيزيكي – أبريليا (+1.753 ثانية)3 بيدرو أكوستا – KTM4 فرانشيسكو بانيايا – دوكاتي5 راؤول – Trackhouse6 فابيو كوارتارارو – ياماها7 مارتن – أبريليا8 فيرمين ألديغير9 بايندر – KTM10 بول إسبارجارو – KTM Tech3مارك ماركيز: 381 نقطةأليكس ماركيز: 261 نقطةفرانشيسكو بانيايا: 213 نقطةمع انطلاقة النصف الثاني من الموسم، يواصل ماركيز توسيع الفارق في صدارة الترتيب، بينما تسعى KTM وأبريليا لكسر هيمنة دوكاتي على المنصة. الجمهور يترقب، والحلبة التالية في ريد بُل رينغ تعد بالكثير.