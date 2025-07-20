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رياضة

بطولة موتو جي بي.. مارك ماركيز يكتب التاريخ في برنو

Lebanon 24
20-07-2025 | 11:06
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على حلبة أوتوموتوروم برنو في جمهورية التشيك، أطلق مارك ماركيز العنان لدراجته "دوكاتي ديسموسيديتشي GP25" ليُحرز فوزًا خامسًا متتاليًا في بطولة العالم للدراجات النارية (موتو جي بي)، مسجلاً إنجازًا غير مسبوق لدراج دوكاتي. فوزٌ بفارق 1.7 ثانية على منافسه المباشر ماركو بيزيكي (أبريليا)، يؤكد سطوته على مجريات البطولة ويمنحه صدارة مريحة بفارق 120 نقطة عن شقيقه أليكس.
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بدأ السباق بنسق هجومي من فرانشيسكو بانيايا الذي حصل على أفضلية الانطلاق، لكن ماركيز لم ينتظر طويلًا حتى اقتنص الصدارة في اللفة الثالثة. رغم مقاومة بيزيكي، إلا أن ماركيز فرض إيقاعه في اللفات الوسطى، مسجلاً أسرع زمن في السباق (1:53.691) في اللفة 15، ووسع الفارق تدريجيًا حتى خط النهاية.

في الخلف، شهد السباق العديد من اللحظات الدرامية:

أليكس ماركيز، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام، خرج مبكرًا من السباق بعد احتكاك غير موفق.

إينيا باستيانيني واصل أداءه القوي قبل أن تنهي زلة في المنعطف الثالث آماله في منصة التتويج.

الشاب بيدرو أكوستا استغل الفرص واقتنص المركز الثالث، صاعدًا لأول مرة هذا الموسم إلى منصة التتويج.

نتائج السباق:
1 مارك ماركيز – دوكاتي

2 ماركو بيزيكي – أبريليا (+1.753 ثانية)

3 بيدرو أكوستا – KTM

4 فرانشيسكو بانيايا – دوكاتي

5 راؤول فرنانديز – Trackhouse

6 فابيو كوارتارارو – ياماها

7 خورخي مارتن – أبريليا

8 فيرمين ألديغير

9 براد بايندر – KTM

10 بول إسبارجارو – KTM Tech3

ترتيب البطولة بعد الجولة 12:
مارك ماركيز: 381 نقطة

أليكس ماركيز: 261 نقطة

فرانشيسكو بانيايا: 213 نقطة

المحطة المقبلة: النمسا
مع انطلاقة النصف الثاني من الموسم، يواصل ماركيز توسيع الفارق في صدارة الترتيب، بينما تسعى KTM وأبريليا لكسر هيمنة دوكاتي على المنصة. الجمهور يترقب، والحلبة التالية في ريد بُل رينغ تعد بالكثير.

 
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