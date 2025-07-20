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رياضة

"مكانكن المنزل وأنتن تقضين على الرجولة".. هجوم غريب من لاعب كرة قدم على النساء

Lebanon 24
20-07-2025 | 13:20
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أثار المهاجم المكسيكي السابق خافيير "تشيتشاريتو" هيرنانديز موجة غضب عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشره سلسلة من التصريحات التي وُصفت بـ"المتخلفة"، عبر حسابه على إنستغرام.
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وفي منشور صادم لمتابعيه الذين يزيد عددهم عن 6.1 مليون، تحدث نجم مانشستر يونايتد السابق عن دور المرأة في المجتمع، قائلاً إن على النساء التركيز على "الرعاية، والاهتمام، والتكاثر، وتنظيف وصيانة المنزل"، واعتبر أن "احتضان هذه الطاقة الأنثوية" هو السبيل لاستعادة التوازن في المجتمع، الذي – بحسب تعبيره – "قضى على الرجولة بسبب الإفراط في الحساسية".

تصريحات هيرنانديز قابلها انتقادات واسعة من جمهور الكرة والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها "إهانة" للمرأة و"ترويجاً لصور نمطية بالية" لا تليق بشخصية عامة يُفترض أنها قدوة للأجيال الشابة.

 
 
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