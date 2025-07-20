"مكانكن المنزل وأنتن تقضين على الرجولة".. هجوم غريب من لاعب كرة قدم على النساء

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وفي منشور صادم لمتابعيه الذين يزيد عددهم عن 6.1 مليون، تحدث نجم السابق عن دور المرأة في المجتمع، قائلاً إن على النساء التركيز على "الرعاية، والاهتمام، والتكاثر، وتنظيف وصيانة المنزل"، واعتبر أن "احتضان هذه الطاقة الأنثوية" هو السبيل لاستعادة التوازن في المجتمع، الذي – بحسب تعبيره – "قضى على الرجولة بسبب الإفراط في الحساسية".تصريحات هيرنانديز قابلها انتقادات واسعة من جمهور والناشطين على ، الذين اعتبروها "إهانة" للمرأة و"ترويجاً لصور نمطية بالية" لا تليق بشخصية عامة يُفترض أنها قدوة للأجيال الشابة.