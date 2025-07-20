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رياضة

"الآن تبدأ المعركة الأصعب".. أحد أشهر نجوم المصارعة الحرة يفقد قدمه اليمنى (صورة)

Lebanon 24
20-07-2025 | 13:49
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خضع نجم المصارعة الحرة السابق باف باغويل لعملية جراحية كبرى أُزيلت خلالها ساقه اليمنى من فوق الركبة، نتيجة مضاعفات مزمنة لإصابات تعرّض لها في حادث سير وقع عام 2020. الخبر أعلنه صديقه المصارع السابق ستيف ستازياك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن باغويل "قاتل بكل ما أوتي من قوة لتجنب هذا المصير، لكن المعركة انتهت هنا... لتبدأ معركة جديدة".
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ستازياك، الذي رافق باغويل خلال محطات مختلفة من حياته المهنية والشخصية، قال إن هذه الخطوة شكّلت لحظة صعبة جدًا على الجميع، مشيرًا إلى أن الإصابات التي لحقت بباغويل قبل أربع سنوات "لم تلتئم بالكامل يومًا، رغم كل المحاولات".

اللافت أن الموجة الواسعة من التضامن لم تتأخر، حيث سارع عدد كبير من نجوم المصارعة إلى توجيه رسائل دعم وتشجيع لباغويل، الذي اشتهر بأسلوبه الاستعراضي وشخصيته الكاريزمية خلال "الحقبة الجامحة" من تاريخ المصارعة.


ويُعتبر باغويل (55 عامًا) من أبرز نجوم اتحاد WCW في التسعينيات، حيث توّج ببطولة الفرق الثنائية خمس مرات، قبل أن ينضم لفترة وجيزة إلى WWE بعد استحواذه على WCW. كما ظهر في اتحادات TNA واتحادات مستقلة أخرى، واحتل المركز 66 في تصنيف Pro Wrestling Illustrated لعام 1999.

ختامًا، كتب ستازياك: "باف باغويل كان نجمًا يسرق الأضواء... لكن الأهم اليوم أن يُتذكر كإنسان واجه الألم بشجاعة".
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