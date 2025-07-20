نجوم الكرة اللبنانية يفوزون على شباب أنصارية بهدف نظيف

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نظّم "نادي شباب أنصارية الرياضي" مهرجان كأس "أحمد شحادة" في ، بحضور حشد من الشخصيات الرياضية والبلدية.افتتح المهرجان بمباراة جمعت فريق "نجوم " وفريق شباب أنصارية، انتهت بفوز النجوم بهدف دون رد، بإدارة الحكم محمد غدار ومساعديه أكرم ومصطفى .وفي كلمته، أكد دبوق أن "الرياضة رسالة وفاء ومحبة، وبصمة الراحلين الصادقين تبقى حية في الوجدان"، مشددًا على أن اتحاد الجنوب نجح في إبقاء كرة القدم نابضة بالحياة، لأنها "ليست ترفاً بل أداة صمود ومقاومة ثقافية واجتماعية".وفي ختام المهرجان، كرّم نادي أنصارية دبوق بدرع تقديري، قبل أن يُسلّم الأخير كأس المهرجان إلى كابتن منتخب والأنصار السابق مالك حسون. (الوكالة الوطنية للإعلام)