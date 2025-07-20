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رياضة
نجوم الكرة اللبنانية يفوزون على شباب أنصارية بهدف نظيف
Lebanon 24
20-07-2025
|
15:47
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نظّم "نادي شباب أنصارية الرياضي" مهرجان كأس "أحمد شحادة" في
كرة القدم
، بحضور حشد من الشخصيات الرياضية والبلدية.
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افتتح المهرجان بمباراة جمعت فريق "نجوم
الكرة
اللبنانية
" وفريق شباب أنصارية، انتهت بفوز النجوم بهدف دون رد، بإدارة الحكم محمد غدار ومساعديه أكرم
فرحات
ومصطفى
بركات
.
وفي كلمته، أكد دبوق أن "الرياضة رسالة وفاء ومحبة، وبصمة الراحلين الصادقين تبقى حية في الوجدان"، مشددًا على أن اتحاد الجنوب نجح في إبقاء كرة القدم نابضة بالحياة، لأنها "ليست ترفاً بل أداة صمود ومقاومة ثقافية واجتماعية".
وفي ختام المهرجان، كرّم نادي أنصارية دبوق بدرع تقديري، قبل أن يُسلّم الأخير كأس المهرجان إلى كابتن منتخب
لبنان
والأنصار السابق مالك حسون. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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