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رياضة

هزيمة قاسية لتيم تسزيو أمام فوندورا في نزال الوزن المتوسط

Lebanon 24
20-07-2025 | 23:00
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تعرّض الملاكم الأسترالي تيم تسزيو، نجل أسطورة الملاكمة الروسية قسطنطين تسزيو، لهزيمة ثقيلة أمام الأميركي سيباستيان فوندورا، خلال النزال الذي أُقيم فجر الأحد في مدينة لاس فيغاس الأميركية.
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وسقط تسزيو في الجولة الأولى بعد تلقيه ضربة قوية، بينما قرر فريقه الانسحاب من المواجهة بعد نهاية الجولة السابعة، رفضًا لمواصلة النزال.

وشهدت المواجهة فارقًا كبيرًا في الطول بين الملاكمين، إذ يبلغ طول فوندورا 1.98 مترًا، مقابل 1.74 مترًا لتسزيو، رغم أن النزال جرى ضمن فئة الوزن المتوسط الخفيف (تحت 72.6 كلغ).

وكان فوندورا قد سبق له أن هزم تسزيو بالنقاط في نزال سابق أُقيم في 30 آذار 2024 بمدينة لاس فيغاس أيضًا، والذي خسره الملاكم الأسترالي أمام خصمه الأميركي في صراعه على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) وحزام مجلس الملاكمة العالمي (WBC) الشاغر حينها.

وبهذه النتيجة، يتلقى تيم تسزيو، البالغ من العمر 30 عامًا، هزيمته الثالثة خلال مسيرته الاحترافية التي حقق خلالها 25 فوزًا.

في المقابل، رفع سيباستيان فوندورا، 27 عامًا، رصيده إلى 23 انتصارًا، مقابل تعادل وهزيمة واحدة. (روسيا اليوم)
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