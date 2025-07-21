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رياضة

غضب في مرسيليا والسبب: عرض جيرونا "السخيف" لضم أوناحي

Lebanon 24
21-07-2025 | 01:08
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رفض نادي أولمبيك مارسيليا، عرضا من جيرونا الإسباني، لضمّ نجم خط وسط منتخب المغرب، عز الدين أوناحي.
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وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" أن جيرونا عرض 3 ملايين يورو للحصول على خدمات أوناحي، الأمر الذي أغضب مارسيليا.
ووصف النادي الفرنسي العرض بـ"السخيف"، علما أن مارسيليا يطمح للحصول على 12 مليون يورو من بيع أوناحي.

ووفق "فوت ميركاتو" فإن أوناحي رفض عرضا مقدما من سبارتاك موسكو الروسي، كما أن هناك أنباء عن اهتمام برايتون الإنجليزي أيضا بالنجم المغربي.
وقضى أوناحي الموسم الماضي معارا في صفوف بانثينايكوس اليوناني، وسط اهتمام متزايد من عدد من الأندية الأوروبية بخدماته هذا الصيف.

وتشير إحصائيات إلى أن أوناحي شارك مع بانثينايكوس في 37 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف، وقدّم سبع تمريرات حاسمة.
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