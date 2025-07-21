غضب في مرسيليا والسبب: عرض جيرونا "السخيف" لضم أوناحي



Advertisement



وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" أن جيرونا عرض 3 ملايين للحصول على خدمات أوناحي، الأمر الذي أغضب مارسيليا. رفض نادي أولمبيك مارسيليا، عرضا من جيرونا الإسباني، لضمّ نجم خط وسط منتخب ، أوناحي.وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" أن جيرونا عرض 3 ملايين للحصول على خدمات أوناحي، الأمر الذي أغضب مارسيليا.

ووصف النادي الفرنسي بـ"السخيف"، علما أن مارسيليا يطمح للحصول على 12 مليون يورو من بيع أوناحي.



ووفق "فوت ميركاتو" فإن أوناحي رفض عرضا مقدما من سبارتاك الروسي، كما أن هناك أنباء عن اهتمام برايتون الإنجليزي أيضا بالنجم .

وقضى أوناحي الموسم الماضي معارا في صفوف بانثينايكوس اليوناني، وسط اهتمام متزايد من عدد من الأندية الأوروبية بخدماته هذا الصيف.



وتشير إحصائيات إلى أن أوناحي شارك مع بانثينايكوس في 37 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف، وقدّم سبع تمريرات حاسمة.