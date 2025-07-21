Advertisement

رياضة

صلاح: أنا الأفضل في التاريخ

Lebanon 24
21-07-2025 | 02:44
A-
A+
Doc-P-1394439-638886844310236979.jpg
Doc-P-1394439-638886844310236979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي، أنه يعتبر نفسه الأفضل في تاريخ القارة الأفريقية، متفوقاً على نجوم كبار أمثال الليبيري جورج وياه والإيفواري ديدييه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو، كما أوضح أن الإيطالي لوتشيانو سباليتي أفضل مدرب أشرف عليه خلال مسيرته الكروية وليس الألماني يورغن كلوب.
Advertisement

وقال صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": من أفضل لاعب أفريقي في التاريخ؟ أعتقد أنا. لكن هناك أسماء كبيرة أيضا مثل وياه ودروغبا وإيتو.

وحين سُئل عن أفضل مدرب عمل معه خلال مسيرته، لم يتردد صلاح في الإشارة إلى الإيطالي لوتشيانو سباليتي، متجاهلاً كلوب الذي صنع معه مجداً أوروبياً في ليفربول.

وأوضح صلاح: أفضل مدرب دربني؟ سباليتي.
كما كشف نجم المنتخب المصري عن أسماء اللاعبين الذين كان يتمنى اللعب معهم، قائلاً: لم ألعب مع إيدين هازارد في أفضل فتراتي، لكن أقول إنه كان الشريك المثالي. وكنت أتمنى اللعب مع ستيفن جيرارد وتييري هنري.

وعن أصعب مدافع واجهه، قال صلاح إن هناك الكثير من الأسماء، لكنه أشار إلى سيرجيو راموس بوصفه أحد أبرز المدافعين الذين واجههم في مسيرته.
مواضيع ذات صلة
نجم ليفربول السابق: عذراً صلاح.. حكيمي الأحق بجائزة الأفضل
lebanon 24
21/07/2025 11:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فوز نجمة أرسنال بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم... شاهدوا ردّة فعل محمد صلاح (فيديو)
lebanon 24
21/07/2025 11:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر بعنوان "عمشيت في التاريخ - قراءة تاريخيّة في المجال والمجتمع والمؤسسات"
lebanon 24
21/07/2025 11:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أسلحتنا هي الأفضل وبقية العالم خلفنا بعشرين عاما
lebanon 24
21/07/2025 11:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:03 | 2025-07-21
01:08 | 2025-07-21
23:00 | 2025-07-20
16:15 | 2025-07-20
15:47 | 2025-07-20
15:07 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24