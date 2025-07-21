الشناوي: المنافسة تزداد صعوبة على الأهلي بسبب تدعيمات الأندية

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قال ، قائد وحارس مرمى الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز ، أمس الأحد، إن فريقه ينتظره موسماً صعباً في ظل التدعيمات القوية التي قامت بها جميع الفرق خلال فترة الانتقالات الحالية.وقال ، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في «فيسبوك»: «لم نقم بفترة إعداد طويلة، لذلك يركز جميع اللاعبين على تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المرحلة استعداداً للموسم الجديد».وأضاف: « اختارت إقامة معسكر الفريق خارج البلاد حتى تكون الأجواء هادئة، ونكون في كامل تركيزنا؛ لأننا مقبلون على موسم صعب، وهناك رغبة كبيرة من اللاعبين في استغلال كل دقيقة خلال فترة الإعداد».وتابع: «فترة الإعداد تمنحنا فرصة أكبر لفهم أسلوب لعب المدرب الجديد (خوسيه ريبيرو)، وهي فرصة لا تتكرر كثيراً في أثناء الموسم بسبب ضغط المباريات».واستطرد الشناوي: «انتظام الدوري ومعرفة موعد بداية الموسم ونهايته أمر إيجابي بالنسبة إلى اللاعبين والجهاز الفني؛ لأنه يساعد في تحديد فترات الراحة، خصوصاً أن ضغط المباريات خلال المواسم الماضية تسبب في إصابات كثيرة للاعبين».وأوضح أن «جميع الأندية عزّزت صفوفها بشكل جيد، وهو ما سيجعل المنافسة في الموسم المقبل صعبة، ولكن من مصلحة الجميع أن تكون المنافسة هكذا».واختتم: «الأهلي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب العقلية الاحترافية، والكل يعمل حسب نظام النادي، ولا أحد يفكر سوى في تحقيق البطولات لإسعاد الجماهير». (الشرق الأوسط)