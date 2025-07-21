Advertisement

رياضة

الشناوي: المنافسة تزداد صعوبة على الأهلي بسبب تدعيمات الأندية

Lebanon 24
21-07-2025 | 08:17
A-
A+

Doc-P-1394631-638887079453851992.jpg
Doc-P-1394631-638887079453851992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد، إن فريقه ينتظره موسماً صعباً في ظل التدعيمات القوية التي قامت بها جميع الفرق خلال فترة الانتقالات الحالية.
Advertisement
وقال الشناوي، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في «فيسبوك»: «لم نقم بفترة إعداد منذ فترة طويلة، لذلك يركز جميع اللاعبين على تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المرحلة استعداداً للموسم الجديد».
وأضاف: «إدارة النادي اختارت إقامة معسكر الفريق خارج البلاد حتى تكون الأجواء هادئة، ونكون في كامل تركيزنا؛ لأننا مقبلون على موسم صعب، وهناك رغبة كبيرة من اللاعبين في استغلال كل دقيقة خلال فترة الإعداد».
وتابع: «فترة الإعداد تمنحنا فرصة أكبر لفهم أسلوب لعب المدرب الجديد (خوسيه ريبيرو)، وهي فرصة لا تتكرر كثيراً في أثناء الموسم بسبب ضغط المباريات».
واستطرد الشناوي: «انتظام الدوري ومعرفة موعد بداية الموسم ونهايته أمر إيجابي بالنسبة إلى اللاعبين والجهاز الفني؛ لأنه يساعد في تحديد فترات الراحة، خصوصاً أن ضغط المباريات خلال المواسم الماضية تسبب في إصابات كثيرة للاعبين».
وأوضح أن «جميع الأندية عزّزت صفوفها بشكل جيد، وهو ما سيجعل المنافسة في الموسم المقبل صعبة، ولكن من مصلحة الجميع أن تكون المنافسة هكذا».
واختتم: «الأهلي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب العقلية الاحترافية، والكل يعمل حسب نظام النادي، ولا أحد يفكر سوى في تحقيق البطولات لإسعاد الجماهير». (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
الأهلي يودع مونديال الأندية
lebanon 24
21/07/2025 17:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بالميراس يفوز على الأهلي ويصعّب مهمته في مونديال الأندية
lebanon 24
21/07/2025 17:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أغرب فرصة ضائعة في مونديال الأندية في مجموعة الأهلي
lebanon 24
21/07/2025 17:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بن شرقي يفاقم أزمات الأهلي في مونديال الأندية
lebanon 24
21/07/2025 17:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:08 | 2025-07-21
03:03 | 2025-07-21
02:44 | 2025-07-21
01:08 | 2025-07-21
23:00 | 2025-07-20
16:15 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24