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رياضة
هاكر شهير ومحب لريال مدريد ينضم إلى لجنة الحكام بدعم بيريز.. تعرفوا إليه (صورة)
Lebanon 24
21-07-2025
|
14:00
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أثار انضمام الهاكر الشهير شيما ألونسو إلى لجنة الحكام في
الاتحاد الإسباني
لكرة القدم
جدلًا واسعًا يوم الإثنين، بعدما اكتشف المشجعون على
مواقع التواصل الاجتماعي
تأييده لريال
مدريد
.
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وأشارت تقارير إعلامية إلى أن القرار جاء بدعم من
فلورنتينو بيريز
، رئيس
النادي الملكي.
وانتشرت عبر الشبكات صور عديدة لشيما تظهر ولعه بريال مدريد، منها صور يرتدي فيها قميص الفريق، وأخرى تجمعه مع أساطير النادي، بالإضافة إلى لقطات له في مدرجات
ملعب سانتياغو برنابيو
، مما أثار تساؤلات وشكوكًا بين جماهير الفرق المنافسة.
تم تعيين ألونسو في منصب مستشار الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين التحكيم والتقنية.
وبحسب التقارير الإعلامية
الإسبانية
، ينظر إلى انضمام شيما ألونسو على أنها خطوة من فلورنتينو
بيريز
، رئيس
ريال مدريد
، لتعزيز هيمنته على لجنة الحكام، وذلك بعدما رأى أن هناك العديد من المحسوبية تجاه
برشلونة
بعد قضية نيغريرا الشهيرة.
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