Advertisement

رياضة

هاكر شهير ومحب لريال مدريد ينضم إلى لجنة الحكام بدعم بيريز.. تعرفوا إليه (صورة)

Lebanon 24
21-07-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1394768-638887326924368825.jpeg
Doc-P-1394768-638887326924368825.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار انضمام الهاكر الشهير شيما ألونسو إلى لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم جدلًا واسعًا يوم الإثنين، بعدما اكتشف المشجعون على مواقع التواصل الاجتماعي تأييده لريال مدريد.
Advertisement

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن القرار جاء بدعم من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي.

وانتشرت عبر الشبكات صور عديدة لشيما تظهر ولعه بريال مدريد، منها صور يرتدي فيها قميص الفريق، وأخرى تجمعه مع أساطير النادي، بالإضافة إلى لقطات له في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، مما أثار تساؤلات وشكوكًا بين جماهير الفرق المنافسة.

تم تعيين ألونسو في منصب مستشار الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين التحكيم والتقنية.

وبحسب التقارير الإعلامية الإسبانية، ينظر إلى انضمام شيما ألونسو على أنها خطوة من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لتعزيز هيمنته على لجنة الحكام، وذلك بعدما رأى أن هناك العديد من المحسوبية تجاه برشلونة بعد قضية نيغريرا الشهيرة.
 
مواضيع ذات صلة
إنجاز تاريخي يصل إليه ريال مدريد
lebanon 24
22/07/2025 00:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. مودريتش يغادر ريال مدريد باكيا
lebanon 24
22/07/2025 00:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من افضلية لريال مدريد على الهلال؟
lebanon 24
22/07/2025 00:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: تشابي ألونسو مدربًا لريال مدريد حتى 2028
lebanon 24
22/07/2025 00:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:26 | 2025-07-21
14:09 | 2025-07-21
10:49 | 2025-07-21
08:17 | 2025-07-21
05:08 | 2025-07-21
03:03 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24