هاكر شهير ومحب لريال مدريد ينضم إلى لجنة الحكام بدعم بيريز.. تعرفوا إليه (صورة)

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وأشارت تقارير إعلامية إلى أن القرار جاء بدعم من ، رئيسوانتشرت عبر الشبكات صور عديدة لشيما تظهر ولعه بريال مدريد، منها صور يرتدي فيها قميص الفريق، وأخرى تجمعه مع أساطير النادي، بالإضافة إلى لقطات له في مدرجات ، مما أثار تساؤلات وشكوكًا بين جماهير الفرق المنافسة.تم تعيين ألونسو في منصب مستشار الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين التحكيم والتقنية.وبحسب التقارير الإعلامية ، ينظر إلى انضمام شيما ألونسو على أنها خطوة من فلورنتينو ، رئيس ، لتعزيز هيمنته على لجنة الحكام، وذلك بعدما رأى أن هناك العديد من المحسوبية تجاه بعد قضية نيغريرا الشهيرة.