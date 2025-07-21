ترشيح قطر لمونديال الأندية 2029.. وريال مدريد يقدّم اقتراحاً لفيفا

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أفادت تقارير إعلامية بأن (فيفا) يدرس ملفات استضافة النسخة الثانية من لعام 2029.وذكرت شبكة "ESPN" أن قطر قد تكون المرشح الأوفر حظًا لاستضافة البطولة، بعد اختتام النسخة الأولى التي أُقيمت في منتصف الجاري.وفي سياق متصل، طالبت أندية كبرى، من بينها وأندية من وأميركا الجنوبية، بإقامة البطولة كل عامين بهدف زيادة العائدات المالية، إلا أن " " يعتبر أن تطبيق هذا المقترح غير ممكن عمليًا.وأشارت الشبكة إلى أن الطلب لم يُقدّم رسميًا بعد، لكنه كان محل نقاش غير رسمي بين مسؤولي الأندية وممثلي "فيفا" خلال البطولة الأخيرة.