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رياضة

ترشيح قطر لمونديال الأندية 2029.. وريال مدريد يقدّم اقتراحاً لفيفا

Lebanon 24
21-07-2025 | 15:26
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أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس ملفات استضافة النسخة الثانية من كأس العالم للأندية لعام 2029.
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وذكرت شبكة "ESPN" أن قطر قد تكون المرشح الأوفر حظًا لاستضافة البطولة، بعد اختتام النسخة الأولى التي أُقيمت في الولايات المتحدة منتصف تموز الجاري.
 

وفي سياق متصل، طالبت أندية كبرى، من بينها ريال مدريد وأندية من أوروبا وأميركا الجنوبية، بإقامة البطولة كل عامين بهدف زيادة العائدات المالية، إلا أن "فيفا" يعتبر أن تطبيق هذا المقترح غير ممكن عمليًا.
 

وأشارت الشبكة إلى أن الطلب لم يُقدّم رسميًا بعد، لكنه كان محل نقاش غير رسمي بين مسؤولي الأندية وممثلي "فيفا" خلال البطولة الأخيرة.
 
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