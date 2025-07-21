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رياضة

بصفقة قياسية.. القادسية السعودي يتعاقد مع مهاجم إيطالي

Lebanon 24
21-07-2025 | 23:00
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أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع المهاجم الإيطالي الدولي ماتيو ريتيغي، قادمًا من نادي أتالانتا بيرغامو.

ونشر النادي عبر حسابه على منصة "إكس" صورة لريتيغي، مرفقة بتعليق: "كل التفاصيل اكتملت!.. ماتيو ريتيغي قادساوي".

لم يكشف النادي السعودي عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن الخبير الإيطالي في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، أكد أن الصفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو، مما يجعلها من بين أغلى الصفقات في تاريخ نادي أتالانتا.

وشارك ماتيو ريتيغي في 49 مباراة مع أتالانتا خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 9 أهداف، ليصل إجمالي مساهماته إلى 37 هدفًا، منها 33 في الدوري الإيطالي (25 هدفًا و8 تمريرات حاسمة).

ويأتي تعاقد القادسية مع ريتيغي في إطار تعزيز خط الهجوم بعد رحيل اللاعب الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ.

ويُذكر أن القادسية سيبدأ الموسم الجديد بمشاركته في كأس السوبر السعودي 2025، المقرر إقامتها في هونغ كونغ الشهر المقبل.

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