بعد ماتيوس كونيا.. مانشستر يونايتد يبرم ثاني صفقاته الصيفية

الإنجليزي، يوم الاثنين، توقيع عقد مع المهاجم الكاميروني مبيومو يمتد حتى حزيران 2030، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وانتقل مبيومو إلى قادماً من برينتفورد مقابل مبلغ 65 مليون جنيه إسترليني (87 مليون دولار).

The wait is over. pic.twitter.com/hPQhyobOrB — Manchester United (@ManUtd) July 21, 2025 Advertisement

وبعد توقيع عقود انضمامه لمان يونايتد، قال مبيومو: "بمجرد أن علمت بوجود فرصة للانضمام لمانشستر يونايتد، قررت ألا أفوت الفرصة لأوقع لفريق أحلامي الذي لطالما ارتديت قميصه في سنوات نشأتي".أضاف: "أحاول كل يوم أن أكون لاعبا أفضل السابق، هذه هي عقليتي. أعلم أنني أملك الروح والشخصية اللازمتين لأرتقي لمستويات أعلى من خلال التعلم من المدرب روبن أموريم (مدرب مانشستر يونايتد) واللعب مع لاعبين من طراز عالمي".وأشار إلى أن "الجميع تحدثوا معي عن البيئة التي يتم إعدادها هنا والخطط الطموحة للمستقبل. هذا نادي هائل بملعب عظيم وجماهير رائعة.. جميعنا عازمون على المنافسة على أكبر الألقاب".بدوره ، قال جاسون ويلكوكس مدير في مانشستر يونايتد "بريان لديه سجل مميز جدا في تسجيل وصناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي، واستمراريته المذهلة وضعته ضمن قائمة اللاعبين الأكثر إنتاجية في الدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة".

وأصبح مبيومو الصفقة الثانية التي يبرمها مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد التعاقد مع البرازيلي ماتيوس كونيا قادمًا من وولفرهامبتون.