بعد ماتيوس كونيا.. مانشستر يونايتد يبرم ثاني صفقاته الصيفية

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الاثنين، توقيع عقد مع المهاجم الكاميروني بريان مبيومو يمتد حتى حزيران 2030، مع خيار التمديد لعام إضافي.
وانتقل مبيومو إلى مانشستر يونايتد قادماً من برينتفورد مقابل مبلغ 65 مليون جنيه إسترليني (87 مليون دولار).
وبعد توقيع عقود انضمامه لمان يونايتد، قال مبيومو: "بمجرد أن علمت بوجود فرصة للانضمام لمانشستر يونايتد، قررت ألا أفوت الفرصة لأوقع لفريق أحلامي الذي لطالما ارتديت قميصه في سنوات نشأتي".
أضاف: "أحاول كل يوم أن أكون لاعبا أفضل من اليوم
السابق، هذه هي عقليتي. أعلم أنني أملك الروح والشخصية اللازمتين لأرتقي لمستويات أعلى من خلال التعلم من المدرب روبن أموريم (مدرب مانشستر يونايتد) واللعب مع لاعبين من طراز عالمي".
وأشار إلى أن "الجميع تحدثوا معي عن البيئة التي يتم إعدادها هنا والخطط الطموحة للمستقبل. هذا نادي هائل بملعب عظيم وجماهير رائعة.. جميعنا عازمون على المنافسة على أكبر الألقاب".
بدوره ، قال جاسون ويلكوكس مدير الكرة
في مانشستر يونايتد "بريان لديه سجل مميز جدا في تسجيل وصناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي، واستمراريته المذهلة وضعته ضمن قائمة اللاعبين الأكثر إنتاجية في الدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة".
وأصبح مبيومو الصفقة الثانية التي يبرمها مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد التعاقد مع البرازيلي ماتيوس كونيا قادمًا من وولفرهامبتون.