بعد غيابها وخضوعها لعملية جراحية... نجمة التنس المعروفة تعود إلى الملاعب (فيديو)

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وتستهل فينوس مشوارها في البطولة بملاقاة مواطنتها ، المصنفة 34 عالميًا، في الدور الأول.وخلال ، أكدت فينوس أنها لم تكن تتوقع العودة إلى الملاعب قبل عام، قائلة: "في مثل هذا الوقت من العام الماضي كنت أستعد للعملية الجراحية ولم يخطر ببالي على الإطلاق أنني سأمارس التنس مجددا كنت فقط أفكر في أن أكون بصحة جيدة".وأضافت: "كانت رحلتي الصحية مرهقة للغاية وعشت عاما صعبا على المستوى البدني لذا فإن مجرد العودة والقدرة على اللعب تعد فرصة كبيرة".ورفضت النجمة البالغة 45 عاما والحاصلة على 7 ألقاب كبرى في الفردي و14 لقبا في الزوجي مع شقيقتها سيرينا خططها المستقبلية بشكل صريح مكتفية بالقول "أنا هنا الآن من يعلم ما سيأتي؟".يُذكر أن آخر مباراة رسمية خاضتها فينوس كانت في دورة ميامي في 2024، حيث خسرت أمام الروسية ديانا شتايدر.