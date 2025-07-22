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رياضة

القاصوف إلى البحرين لمواكبة منتخب لبنان في بطولة غرب آسيا

Lebanon 24
22-07-2025 | 05:52
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غادر صباح اليوم رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وعضو اتحاد غرب آسيا وليد القاصوف إلى العاصمة البحرينية المنامة، لمواكبة منتخب لبنان للرجال في بطولة غرب آسيا الأولى المقامة في قاعة "عيسى بن راشد".
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ويستعد المنتخب اللبناني لخوض مباراة حاسمة أمام نظيره القطري في الدور ربع النهائي من البطولة، عند الساعة الخامسة من عصر الأربعاء 23 تموز الجاري، بتوقيت بيروت.

وسيعقد القاصوف على هامش البطولة سلسلة لقاءات مع رئيس اتحاد غرب آسيا ورئيس الاتحاد القطري علي غانم الكواري، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية المشاركة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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