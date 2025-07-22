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رياضة
القاصوف إلى البحرين لمواكبة منتخب لبنان في بطولة غرب آسيا
Lebanon 24
22-07-2025
|
05:52
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غادر
صباح اليوم
رئيس
الاتحاد اللبناني
للكرة الطائرة وعضو اتحاد غرب
آسيا
وليد القاصوف إلى العاصمة البحرينية المنامة، لمواكبة منتخب
لبنان
للرجال في بطولة غرب آسيا الأولى المقامة في قاعة "
عيسى
بن راشد
".
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ويستعد المنتخب اللبناني لخوض مباراة حاسمة أمام نظيره
القطري
في الدور ربع النهائي من البطولة، عند الساعة الخامسة من عصر الأربعاء 23
تموز
الجاري، بتوقيت
بيروت
.
وسيعقد القاصوف على هامش البطولة سلسلة لقاءات مع
رئيس اتحاد
غرب آسيا ورئيس الاتحاد القطري
علي غانم
الكواري، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية المشاركة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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