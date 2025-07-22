القاصوف إلى البحرين لمواكبة منتخب لبنان في بطولة غرب آسيا

Advertisement

غادر رئيس للكرة الطائرة وعضو اتحاد غرب وليد القاصوف إلى العاصمة البحرينية المنامة، لمواكبة منتخب للرجال في بطولة غرب آسيا الأولى المقامة في قاعة " ".ويستعد المنتخب اللبناني لخوض مباراة حاسمة أمام نظيره في الدور ربع النهائي من البطولة، عند الساعة الخامسة من عصر الأربعاء 23 الجاري، بتوقيت .وسيعقد القاصوف على هامش البطولة سلسلة لقاءات مع غرب آسيا ورئيس الاتحاد القطري الكواري، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية المشاركة. (الوكالة الوطنية للإعلام)