الكلاسيكو المقبل قد يشهد "حدثا تاريخيا". ما علاقة راشفورد؟

قد تشهد مباراة المقبل بين وريال ، حدثا تاريخيا، بمشاركة لاعبين إنكليز في صفوف الفريقين.

Advertisement

ووفقا لصحيفة " " ، في حال توقيع راشفورد مع برشلونة ولعبه مباراة الكلاسيكو ضد ، سيواجه مواطنيه جود بيلينغهام وترينت ألكسندر أرنولد، في أول مواجهة بين لاعبين إنكليز من كلا الفريقين.



وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع لاستعارة راشفورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع تحمل النادي الكتالوني لكامل راتبه. (سكاي نيوز عربية)