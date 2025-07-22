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رياضة

الكلاسيكو المقبل قد يشهد "حدثا تاريخيا". ما علاقة راشفورد؟

Lebanon 24
22-07-2025 | 06:55
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قد تشهد مباراة الكلاسيكو المقبل بين برشلونة وريال مدريد، حدثا تاريخيا، بمشاركة لاعبين إنكليز في صفوف الفريقين. 
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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في حال توقيع راشفورد مع برشلونة ولعبه مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، سيواجه مواطنيه جود بيلينغهام وترينت ألكسندر أرنولد، في أول مواجهة بين لاعبين إنكليز من كلا الفريقين.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد لاستعارة راشفورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع تحمل النادي الكتالوني لكامل راتبه. (سكاي نيوز عربية) 
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