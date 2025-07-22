فغالي الأب والابن يهيمنان على سباق "تسلق الهضبة"

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أحرز روجيه فغالي على ميتسوبيشي لانسر ايفو 6 لقب السباق الثاني لتسلق الهضبة الذي نظمه للسيارات والسياحة في .واحتل ابنه أليكس على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8 أر أس المركز الثاني بفارق نحو 10 وغارو هاروتيونيان على ميتسوبيشي ميراج المركز الثالث بفارق نحو 11 ثانية عن الأول.وحضر السباق، الذي شهد مشاركة 40 سيارة، جمهور غفير تقدمه " " النائب الشيخ ، اللبناني للسيارات والسياحة نبيل "بيللي" كرم، رئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميل، ادارة النادي المنظم ورئيس لجنة رياضة السيارات عماد ، عضو بلدية بكفيا روبير ، ممثلا اتحاد تجار بكفيا الكبرى وجوزف بو كرم، يوسف شبلي ممثلا بلدية بحرصاف- ساقية المسك ومسؤولو السباق.