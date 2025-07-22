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رياضة

فغالي الأب والابن يهيمنان على سباق "تسلق الهضبة"

Lebanon 24
22-07-2025 | 07:50
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 أحرز روجيه فغالي على ميتسوبيشي لانسر ايفو 6 لقب السباق الثاني لتسلق الهضبة الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في بكفيا.
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واحتل ابنه أليكس على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8 أر أس المركز الثاني بفارق نحو 10 ثوان وغارو هاروتيونيان على ميتسوبيشي ميراج المركز الثالث بفارق نحو 11 ثانية عن الأول.

وحضر السباق، الذي شهد مشاركة 40 سيارة، جمهور غفير تقدمه رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب الشيخ سامي الجميل، رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة نبيل "بيللي" كرم، رئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميل، عضو مجلس ادارة النادي المنظم ورئيس لجنة رياضة السيارات عماد لحود، عضو بلدية بكفيا روبير داغر، ممثلا اتحاد تجار بكفيا الكبرى جورج عواد وجوزف بو كرم، يوسف شبلي ممثلا بلدية بحرصاف- ساقية المسك ومسؤولو السباق.
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