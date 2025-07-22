برشلونة يعلن عن منافسه في "كأس خوان غامبر"

عن مواجهة كومو في النسخة الـ60 من " " في العاشر من آب المقبل على ملعب " ".

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وأوضح النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه، أن المباراة كان من المقرر إقامتها في البداية على ملعب "سبوتيفاي "، لكن تقرر نقلها إلى ملعب "يوهان كرويف"، كما حدث في نسخة 2021 التي شهدت مواجهة مزدوجة لفريقي الرجال والسيدات أمام .

وأشار البيان إلى أن هذه المباراة ستكون الأولى تاريخيا بين ، الذي يمتلك 125 عاما من التاريخ، وكومو الذي يمتد تاريخه لـ118 عاما. (روسيا اليوم)