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رياضة

برشلونة يعلن عن منافسه في "كأس خوان غامبر"

Lebanon 24
22-07-2025 | 08:54
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن مواجهة كومو الإيطالي في النسخة الـ60 من "كأس خوان غامبر" في العاشر من آب المقبل على ملعب "يوهان كرويف".
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وأوضح النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه، أن المباراة كان من المقرر إقامتها في البداية على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، لكن تقرر نقلها إلى ملعب "يوهان كرويف"، كما حدث في نسخة 2021 التي شهدت مواجهة مزدوجة لفريقي الرجال والسيدات أمام يوفنتوس.
 
 
وأشار البيان إلى أن هذه المباراة ستكون الأولى تاريخيا بين برشلونة، الذي يمتلك 125 عاما من التاريخ، وكومو الذي يمتد تاريخه لـ118 عاما. (روسيا اليوم) 
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