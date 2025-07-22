المنتخب اللبناني يتفوق على نظيره الأردني في كأس بيروت لكرة السلة

حقق منتخب لبنان
لكرة السلة فوزا أول على الاردن بفارق عشر نقاط 89 - 79
في الافتتاح الرسمي لمسابقة "كأس بيروت
الثانية لكرة السلة"، التي تنظمها شركة "غلوبال أكتيف سبورت" بالتعاون مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل، بمشاركة منتخبات مصر وايران وسوريا أيضا.
والمسابقة تحضيرية لبطولة آسيا التي تستضيفها مدينة جدة السعودية
الشهر بين 5 آب المقبل و17 منه.
وحضر المباراة جمهور تخطى عدده الالفي متفرج دفعوا ثمن بطاقات، وتقدمته وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقداريان ووزير الاعلام الدكتور بول مرقص والسفير الاردني وليد الحديد ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة نائب رئيس
الاتحاد الآسيوي أكرم حلبي ورئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح
رئيس بلدية زوق مكايل ايلي بعينو ورئيس المركز العالي للرياضة العسكرية العميد مخايل موسى ممثلا قائد الجيش
العماد رودولف هيكل، الى عدد من اعضاء اللجنة الأولمبية اللبنانية
ورؤساء الاتحادات الرياضية.
وتبث المباريات يوميا عبر شاشة "تلفزيون لبنان". وقد حقق منتخب مصر فوزين على ايران
أمس بفارق نقطة واحدة 60 - 59، وعلى سوريا
اليوم بفارق 11 نقطة 77 - 66.
ويلتقي لبنان مع ايران التاسعة مساء الخميس في ثانية مبارياته في الدورة
. (الوكالة الوطنية)