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رياضة

بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. هذه حالة حسن شحاتة الصحية

Lebanon 24
22-07-2025 | 23:00
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بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، بيانًا رسميًا بشأن الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني.
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واشتكى شحاتة من بعض الأعراض الصحية، ما استدعى إخضاعه لسلسلة من الفحوص الطبية الدقيقة، التي كشفت إصابته بمرض "الصفراء". 

وعلى إثر ذلك، قرر الأطباء المعالجون إجراء عملية جراحية عاجلة له.

وبحسب بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن حسن شحاتة أجرى الجراحة بنجاح، وغادر غرفة العمليات بعد استعادة وعيه بالكامل.

وأشار البيان إلى أن حالته الصحية مستقرة الآن، مما سمح له بمغادرة المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في ختام بيانه متابعته المستمرة للحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة إلى كامل عافيته.

 يذكر أن شحاتة، الذي تولى تدريب المنتخب المصري خلال الفترة من 2005 إلى 2011، يُعد أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة المصرية، إذ قاد "الفراعنة" إلى تحقيق ثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010. 
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