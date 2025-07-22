بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. هذه حالة حسن شحاتة الصحية

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بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، أصدر اليوم، بيانًا رسميًا بشأن الحالة الصحية للكابتن حسن السابق لمنتخب مصر الوطني.واشتكى شحاتة من بعض الأعراض الصحية، ما استدعى إخضاعه لسلسلة من الفحوص الطبية الدقيقة، التي كشفت إصابته بمرض "الصفراء".وعلى إثر ذلك، قرر الأطباء المعالجون إجراء عملية جراحية عاجلة له.وبحسب بيان ، فإن حسن شحاتة أجرى الجراحة بنجاح، وغادر بعد استعادة وعيه بالكامل.وأشار البيان إلى أن حالته الصحية مستقرة الآن، مما سمح له بمغادرة المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في ختام بيانه متابعته المستمرة للحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة إلى كامل عافيته.يذكر أن شحاتة، الذي تولى تدريب المنتخب المصري خلال الفترة من 2005 إلى 2011، يُعد أحد أبرز المدربين في تاريخ ، إذ قاد " " إلى تحقيق ثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم أعوام 2006 و2008 و2010.