لامين يامال مُتهم بتعاطي المنشطات

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تعرّض الإسباني نجم ، لاتهامات قوية بتعاطي مواد منشطة بعد زيادة ملحوظة في وزن اللاعب وكتلته الجسدية منذ وصول الألماني إلى منصب للفريق الكتالوني.وقد بدأ الجدل عندما نشر أحد رواد موقع إكس للتواصل الاجتماعي، صورة تخص لامين يامال في أثناء إجراء بعض الفحوص الطبية، وعلّق عليها بقوله: "منذ وصول هانز إلى برشلونة، يشهد اللاعبون تحولات كبيرة. يامال زاد طوله 10 سم وزادت عضلاته 20 كغ، ويبلغ طوله الآن 181 سم".لكن تقارير إعلامية نفت الأمر جملةً وتفصيلاً وقالت إن يامال عندما سجل ظهوره الأول بين صفوف كبار برشلونة، كان طوله 1.78 متر وبالتالي لم يزد بمقدار 10 سم عكس المتداول.واثر هذا، علق الإعلامي الإسباني ماتاموروس على الخبر، حيث أعاد نشر التغريدة نفسها مع تعليقات حادة، وكتب على حسابه الشخصي: "أغبى طبيب في العالم يعرف تماماً نوع العلاج الذي يتلقاه هذا الطفل. ما حدث مع لانس أرمسترونغ ليس إلا مزحة مقارنة بهذا".وفي منشور آخر، انتقد ماتاموروس نظام مكافحة المنشطات في بقوله إنه: "مجرد مزحة، تماماً مثل كل ما يندرج تحت مظلة لمكافحة المنشطات، لكن جمهور ساذج ولا يعرف أسرار ". (winwin)