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رياضة

لامين يامال مُتهم بتعاطي المنشطات

Lebanon 24
23-07-2025 | 00:12
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تعرّض الإسباني لامين يامال نجم برشلونة، لاتهامات قوية بتعاطي مواد منشطة بعد زيادة ملحوظة في وزن اللاعب وكتلته الجسدية منذ وصول الألماني هانز فليك إلى منصب المدير الفني للفريق الكتالوني.
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وقد بدأ الجدل عندما نشر أحد رواد موقع إكس للتواصل الاجتماعي، صورة تخص لامين يامال في أثناء إجراء بعض الفحوص الطبية، وعلّق عليها بقوله: "منذ وصول هانز فليك إلى برشلونة، يشهد اللاعبون تحولات كبيرة. يامال زاد طوله 10 سم وزادت عضلاته 20 كغ، ويبلغ طوله الآن 181 سم".

لكن تقارير إعلامية نفت الأمر جملةً وتفصيلاً وقالت إن يامال عندما سجل ظهوره الأول بين صفوف كبار برشلونة، كان طوله 1.78 متر وبالتالي لم يزد بمقدار 10 سم عكس المتداول.


واثر هذا، علق الإعلامي الإسباني كيكو ماتاموروس على الخبر، حيث أعاد نشر التغريدة نفسها مع تعليقات حادة، وكتب على حسابه الشخصي: "أغبى طبيب رياضي في العالم يعرف تماماً نوع العلاج الذي يتلقاه هذا الطفل. ما حدث مع لانس أرمسترونغ ليس إلا مزحة مقارنة بهذا".


وفي منشور آخر، انتقد ماتاموروس نظام مكافحة المنشطات في إسبانيا بقوله إنه: "مجرد مزحة، تماماً مثل كل ما يندرج تحت مظلة اللجنة المركزية لمكافحة المنشطات، لكن جمهور كرة القدم ساذج ولا يعرف أسرار الطب الرياضي". (winwin)
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