قواعد صارمة في الدوري الأميركي تهدد ميسي وألبا بالإيقاف.. فما القصة؟

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من الممكن أن يتعرض النجم وزميله الإسباني لاعبي لعقوبات من رابطة الدوري الأميركي، وذلك بحسب ما كشفته تقارير صحفية أميركية أمس الثلاثاء.ويأتي ذلك في حال غيابهما عن مباراة كل النجوم المرتقبة، المقرر أن تقام بين نخبة من لاعبي الدوري الأميركي ونظرائهم من الدوري المكسيكي، اليوم الأربعاء، على ملعب "كيو 2" في مدينة ، بمشاركة وألبا ضمن قائمة نجوم الـMLS.ورغم استدعائهما، لم يشارك في تدريبات الفريق الاثنين، ما أثار الشكوك حول مشاركتهما.ولم يوضح مدرب فريق النجوم، نيكولاس إستيفيز، أسباب غيابهما، مما فتح باب التكهنات حول مستقبلهما في اللقاء.وتنص لوائح الدوري الأميركي وفقا لما نشرته صحيفة Miami Herald، على أن أي لاعب يتخلف عن مباراة كل النجوم دون عذر رسمي مقبول، يتعرض للإيقاف لمباراة واحدة في .ويعني ذلك، في حال لم يشارك ميسي أو ألبا دون تبرير طبي أو إعفاء رسمي من الرابطة، فقد يغيبان عن مواجهة ميامي الحاسمة ضد سينسيناتي، يوم السبت المقبل.ولم يصدر نادي إنتر ميامي أي بيان رسمي حول وجود إصابات لدى ميسي أو ألبا، ما يزيد الغموض حول وضعهما، ويبقي خيار العقوبة على الطاولة ما لم تتدخل أو الرابطة بشكل عاجل.