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رياضة

قواعد صارمة في الدوري الأميركي تهدد ميسي وألبا بالإيقاف.. فما القصة؟

Lebanon 24
23-07-2025 | 02:30
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من الممكن أن يتعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الإسباني جوردي ألبا لاعبي إنتر ميامي لعقوبات من رابطة الدوري الأميركي، وذلك بحسب ما كشفته تقارير صحفية أميركية أمس الثلاثاء.
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ويأتي ذلك في حال غيابهما عن مباراة كل النجوم المرتقبة، المقرر أن تقام بين نخبة من لاعبي الدوري الأميركي ونظرائهم من الدوري المكسيكي، اليوم الأربعاء، على ملعب "كيو 2" في مدينة أوستن، بمشاركة ميسي وألبا ضمن قائمة نجوم الـMLS.

ورغم استدعائهما، لم يشارك الثنائي في تدريبات الفريق الاثنين، ما أثار الشكوك حول مشاركتهما.

ولم يوضح مدرب فريق النجوم، نيكولاس إستيفيز، أسباب غيابهما، مما فتح باب التكهنات حول مستقبلهما في اللقاء.

وتنص لوائح الدوري الأميركي وفقا لما نشرته صحيفة Miami Herald، على أن أي لاعب يتخلف عن مباراة كل النجوم دون عذر رسمي مقبول، يتعرض للإيقاف لمباراة واحدة في الدوري المحلي.

ويعني ذلك، في حال لم يشارك ميسي أو ألبا دون تبرير طبي أو إعفاء رسمي من الرابطة، فقد يغيبان عن مواجهة إنتر ميامي الحاسمة ضد سينسيناتي، يوم السبت المقبل.

ولم يصدر نادي إنتر ميامي أي بيان رسمي حول وجود إصابات لدى ميسي أو ألبا، ما يزيد الغموض حول وضعهما، ويبقي خيار العقوبة على الطاولة ما لم تتدخل إدارة النادي أو الرابطة بشكل عاجل. 
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