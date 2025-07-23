ميلان يتوصل لاتفاق لضم إستوبينان

أفادت تقارير إعلامية أن نادي الإيطالي توصل لاتفاق مع برايتون الإنكليزي حول ضم الظهير الأيسر الإكوادوري بيرفيس إستوبينان.

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ووفقا لخبير سوق انتقالات لاعبي فابريزيو رومانو، فإن إستوبينان سيسافر إلى هذا الأسبوع للخضوع للكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى ميلان مقابل 19 مليون شاملة الحوافز. وسيمتد عقد إستوبينان مع ميلان لخمس سنوات.





وجاءت مساعي ميلان لضم ظهير أيسر جديد في أعقاب رحيل نجمه الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى هذا الصيف. (روسيا اليوم)