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رياضة
ميلان يتوصل لاتفاق لضم إستوبينان
Lebanon 24
23-07-2025
|
10:30
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أفادت تقارير إعلامية أن نادي
ميلان
الإيطالي توصل لاتفاق مع برايتون الإنكليزي حول ضم الظهير الأيسر الإكوادوري بيرفيس إستوبينان.
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ووفقا لخبير سوق انتقالات لاعبي
كرة القدم
الإيطالي
فابريزيو رومانو، فإن إستوبينان سيسافر إلى
إيطاليا
هذا الأسبوع للخضوع للكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى ميلان مقابل 19 مليون
يورو
شاملة الحوافز. وسيمتد عقد إستوبينان مع ميلان لخمس سنوات.
وجاءت مساعي ميلان لضم ظهير أيسر جديد في أعقاب رحيل نجمه الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى
الهلال السعودي
هذا الصيف. (روسيا اليوم)
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