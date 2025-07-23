Advertisement

رياضة

رابطة الدوري الأميركي تهدد ميسي.. ما السبب؟

Lebanon 24
23-07-2025 | 14:34
A-
A+


Doc-P-1395693-638889034692032021.png
Doc-P-1395693-638889034692032021.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيغيب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة كل النجوم التي ستجمع أبرز لاعبي الدوري الأميركي لكرة القدم بنظرائهم من الدوري المكسيكي، والمقررة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.
Advertisement

كما لن يشارك في اللقاء الظهير الأيسر الإسباني المخضرم خوردي ألبا، زميل ميسي في فريق إنتر ميامي الأميركي.

وأوضح متحدث باسم الدوري الأميركي لكرة القدم أن نادي إنتر ميامي أبلغ رابطة الدوري بعدم مشاركة ميسي وألبا في المباراة التي ستقام على ملعب (كيو 2).
 
وربما يواجه كلا اللاعبين عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة لغيابهما عن مباراة كل النجوم دون تقرير إصابة معتمد، ومن المقرر أن تناقش رابطة الدوري الأميركي الأمر مع مسؤولي إنتر ميامي قبل تقديم تحديث بشأن الإيقافات المحتملة.


مواضيع ذات صلة
قواعد صارمة في الدوري الأميركي تهدد ميسي وألبا بالإيقاف.. فما القصة؟
lebanon 24
24/07/2025 00:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يُحقّق إنجازاً غير مسبوق في الدوري الأميركي
lebanon 24
24/07/2025 00:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي يقترب من الانتقال للدوري السعودي هذا ما تم كشفه
lebanon 24
24/07/2025 00:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
راتب كبير... ميسي يتلقى عرضاً جديداً للإنتقال إلى الدوريّ السعوديّ
lebanon 24
24/07/2025 00:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:28 | 2025-07-23
13:00 | 2025-07-23
10:30 | 2025-07-23
09:30 | 2025-07-23
07:44 | 2025-07-23
02:30 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24