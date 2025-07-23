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رياضة
رابطة الدوري الأميركي تهدد ميسي.. ما السبب؟
Lebanon 24
23-07-2025
|
14:34
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سيغيب الساحر
الأرجنتيني ليونيل ميسي
عن مباراة
كل النجوم
التي ستجمع أبرز لاعبي الدوري الأميركي
لكرة القدم
بنظرائهم من
الدوري المكسيكي
، والمقررة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.
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كما لن يشارك في اللقاء الظهير الأيسر الإسباني المخضرم
خوردي
ألبا، زميل
ميسي
في فريق
إنتر ميامي
الأميركي.
وأوضح متحدث باسم الدوري الأميركي لكرة القدم أن
نادي إنتر ميامي
أبلغ رابطة الدوري بعدم مشاركة ميسي وألبا في المباراة التي ستقام على ملعب (كيو 2).
وربما يواجه كلا اللاعبين عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة لغيابهما عن مباراة كل النجوم دون تقرير إصابة معتمد، ومن المقرر أن تناقش رابطة الدوري الأميركي الأمر مع مسؤولي
إنتر
ميامي قبل تقديم تحديث بشأن الإيقافات المحتملة.
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