رابطة الدوري الأميركي تهدد ميسي.. ما السبب؟

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كما لن يشارك في اللقاء الظهير الأيسر الإسباني المخضرم ألبا، زميل في فريق الأميركي.وأوضح متحدث باسم الدوري الأميركي لكرة القدم أن أبلغ رابطة الدوري بعدم مشاركة ميسي وألبا في المباراة التي ستقام على ملعب (كيو 2).وربما يواجه كلا اللاعبين عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة لغيابهما عن مباراة كل النجوم دون تقرير إصابة معتمد، ومن المقرر أن تناقش رابطة الدوري الأميركي الأمر مع مسؤولي ميامي قبل تقديم تحديث بشأن الإيقافات المحتملة.