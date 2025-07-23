خبر سار لعشاق كرة السلة اللبنانية.. شاهدوا الصورة

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أعلن لاعب كرة السلة عمر أنه سينضم إلى صفوف منتخب في 29 من الجاري، استعدادًا للمشاركة في 2025، المقررة إقامتها في بين 5 و17 آب المقبل.وعبر حسابه على "إنستغرام"، كتب جمال الدين: "أنا فخور لأنني لبناني، وسأبقى كذلك. لقد لعبت مصابًا طوال الموسم وعدت إلى المنزل للاستراحة قدر الإمكان للاستعداد للمنافسة مجددًا على أعلى مستوى".تابع في منشوره: "أنا متشوّق لتمثيل بلدي وحجزت تذكرتي للسفر في 29 الشهر الحالي. أراكم جميعًا قريبًا".ختم: "أشكر كل من وقف إلى جانبي ولمن لم يفعل ذلك، شكرًا لكم لتحفيزي أكثر".