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رياضة
خبر سار لعشاق كرة السلة اللبنانية.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
23-07-2025
|
16:28
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أعلن لاعب كرة السلة عمر
جمال الدين
أنه سينضم إلى صفوف منتخب
لبنان
في 29 من
تموز
الجاري، استعدادًا للمشاركة في
بطولة كأس آسيا
2025، المقررة إقامتها في
المملكة العربية السعودية
بين 5 و17 آب المقبل.
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وعبر
ستوري
حسابه على "إنستغرام"، كتب جمال الدين: "أنا فخور لأنني لبناني، وسأبقى كذلك. لقد لعبت مصابًا طوال الموسم وعدت إلى المنزل للاستراحة قدر الإمكان للاستعداد للمنافسة مجددًا على أعلى مستوى".
تابع في منشوره: "أنا متشوّق لتمثيل بلدي وحجزت تذكرتي للسفر في 29 الشهر الحالي. أراكم جميعًا قريبًا".
ختم: "أشكر كل من وقف إلى جانبي ولمن لم يفعل ذلك، شكرًا لكم لتحفيزي أكثر".
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