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رياضة

رسميًا.. ليفربول يُعلن ضم نجم جديد ضمن صفقاته الكبرى

Lebanon 24
23-07-2025 | 23:00
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أعلن نادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي تعزيز صفوفه بالمهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت، ضمن سلسلة صفقات ضخمة خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
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وفرض إيكيتيكي، البالغ من العمر 23 عامًا، مبلغًا انتقالًا قدره 69 مليون جنيه إسترليني، بموجب عقد يمتد لست سنوات، وفق تأكيد مصدر مطلع لوكالة "أسوشيتد برس". وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لغياب الإعلان الرسمي عن التفاصيل، إلى أن الصفقة قد ترتفع قيمتها بمقدار 10 ملايين جنيه إضافية.

ويُعد إيكيتيكي أحدث عنصر في خطة ليفربول الإنفاقية، بعد ضم النجم الألماني فلوريان فيرتز، والظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونغ، والظهير الأيسر المجري ميلوس كيركيز، ليرتفع مجموع ما أنفقه "الريدز" هذا الصيف إلى نحو 342 مليون دولار.

وتعتبر صفقة فيرتز، التي تمت من باير ليفركوزن مقابل ما قد يصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني، من أبرز الصفقات الأوروبية هذا الموسم، لما يتمتع به اللاعب من إمكانيات كبرى.

أما إيكيتيكي، فهو لاعب آخر تألق بالدوري الألماني (بوندسليغا) بعد رحيله عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي العام الماضي.

وأحرز إيكيتيكي 22 هدفا في 48 مباراة مع فرانكفورت، الذي حقق ربحا كبيرا من صفقة بيعه، بعدما قام بشرائه مقابل 19 مليون دولار فقط العام الماضي.

ويبدو الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، حريصا على تعزيز صفوف فريقه، الذي حقق لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، معادلا الرقم القياسي، الذي يحمله غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

ولم يحتفظ ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي منذ تتويجه بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 1982 و1984، أي قبل انطلاق عصر الدوري الممتاز بشكله الحديث.
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