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رياضة

عقود ذهبية لصلاح ومرموش .. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
24-07-2025 | 02:48
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دخل النجمان المصريان محمد صلاح وعمر مرموش قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ"، وفقا لتصنيف نشرته شبكة lentedesportiva العالمية.
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وحل محمد صلاح جناح ليفربول، في المركز الثاني بقائمة الأعلى دخلا، براتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 20.8 مليون جنيه إسترليني سنويا، وذلك بعد تجديد عقده لموسمين إضافيين.

وساهم صلاح بشكل كبير في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي للمرة العشرين في تاريخه، كما حصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف البطولة للمرة الرابعة في مسيرته برصيد 29 هدفا، معادلا رقم الأسطورة تييري هنري.

من جانبه، جاء عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، في المركز العاشر براتب أسبوعي يقدر بـ295 ألف جنيه إسترليني، ما يوازي 15.34 مليون سنويا.

وكان مرموش انضم إلى صفوف "السيتيزنز" قادما من آينتراخت فرانكفورت في صفقة بلغت 75 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجل مرموش 8 أهداف وصنع 3 أخرى في 25 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، ما رفع عدد مساهماته التهديفية إلى 11.

فيما انضم صلاح أفضل لاعب في إفريقيا مرتين، إلى الريدز عام 2017، قادما من روما بمقابل يصل إلى 42 مليون يورو، وتم تجديد عقده مع "الريدز" مؤخرا لمدة موسمين إضافيين حتى 30 حزيران 2027. 

ترتيب أعلى 10 لاعبين أجرا في البريميرليغ:

1. إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 525 ألف جنيه إسترليني

2. محمد صلاح (ليفربول) – 400 ألف

3. فيرجيل فان دايك (ليفربول) – 350 ألف

4. كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – 350 ألف

5. رحيم ستيرلينغ (أرسنال) – 325 ألف

6. ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 300 ألف

7. جاك غريليش (مانشستر سيتي) – 300 ألف

8. برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – 300 ألف

9. برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 300 ألف

10. عمر مرموش (مانشستر سيتي) – 295 ألف. 
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