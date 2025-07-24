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رياضة
في بطولة العالم للمبارزة.. لمسة قاتلة تدخل المصري حمزة المستشفى
Lebanon 24
24-07-2025
|
03:48
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تعرض
المصري محمد
حمزة لإصابة قوية خلال نزال حاسم أمام الروسي
كيريل
بوروداتشيف بدور ربع النهائي لمنافسات سلاح الشيش ضمن
بطولة العالم
للمبارزة 2025 المقامة بالعاصمة الجورجية
تبليسي
.
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وفي تفاصيل الحادثة، سقط حمزة أرضا بعد لمسة مباشرة من بوروداتشيف في منطقة البطن، وطلب تدخل الطاقم الطبي فورا.
وعلى الرغم من الألم
الظاهر
، استكمل اللاعب المصري المواجهة بشجاعة، قبل أن تنتهي بفوز الروسي بنتيجة 15-14.
وتم لاحقا نقل حمزة إلى غرفة تبديل الملابس ثم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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