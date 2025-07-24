في بطولة العالم للمبارزة.. لمسة قاتلة تدخل المصري حمزة المستشفى

تعرض حمزة لإصابة قوية خلال نزال حاسم أمام الروسي بوروداتشيف بدور ربع النهائي لمنافسات سلاح الشيش ضمن للمبارزة 2025 المقامة بالعاصمة الجورجية .

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وفي تفاصيل الحادثة، سقط حمزة أرضا بعد لمسة مباشرة من بوروداتشيف في منطقة البطن، وطلب تدخل الطاقم الطبي فورا.



وعلى الرغم من الألم ، استكمل اللاعب المصري المواجهة بشجاعة، قبل أن تنتهي بفوز الروسي بنتيجة 15-14.



وتم لاحقا نقل حمزة إلى غرفة تبديل الملابس ثم إلى المستشفى لتلقي العلاج.