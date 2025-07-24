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رياضة

في بطولة العالم للمبارزة.. لمسة قاتلة تدخل المصري حمزة المستشفى

Lebanon 24
24-07-2025 | 03:48
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تعرض المصري محمد حمزة لإصابة قوية خلال نزال حاسم أمام الروسي كيريل بوروداتشيف بدور ربع النهائي لمنافسات سلاح الشيش ضمن بطولة العالم للمبارزة 2025 المقامة بالعاصمة الجورجية تبليسي.
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وفي تفاصيل الحادثة، سقط حمزة أرضا بعد لمسة مباشرة من بوروداتشيف في منطقة البطن، وطلب تدخل الطاقم الطبي فورا.

وعلى الرغم من الألم الظاهر، استكمل اللاعب المصري المواجهة بشجاعة، قبل أن تنتهي بفوز الروسي بنتيجة 15-14.

وتم لاحقا نقل حمزة إلى غرفة تبديل الملابس ثم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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