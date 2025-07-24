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رياضة

مقابل 15.6 مليون جنيه إسترليني.. ليدز يونايتد يضم لوكاس بيري من ليون

Lebanon 24
24-07-2025 | 09:40
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أعلن نادي ليدز يونايتد توصله إلى اتفاق مع أولمبيك ليون الفرنسي للتعاقد مع حارس المرمى البرازيلي لوكاس بيري في صفقة بلغت قيمتها 15.6 مليون جنيه إسترليني، وذلك في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ومن المتوقع أن يصبح بيري، البالغ من العمر 27 عامًا، الحارس الأول للفريق تحت قيادة المدير الفني الجديد، بعد تراجع الفرنسي إيلان ميلييه في سلم الأولويات خلال الموسم الماضي.

سيخضع بيري للفحص الطبي في المعسكر التدريبي لليدز في ألمانيا خلال الأيام المقبلة، وقد يشارك في المباراة الودية المقبلة للفريق يوم السبت، في حال اجتيازه الفحوصات بنجاح.


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