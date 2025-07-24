30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مقابل 15.6 مليون جنيه إسترليني.. ليدز يونايتد يضم لوكاس بيري من ليون
Lebanon 24
24-07-2025
|
09:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
ليدز
يونايتد
توصله إلى اتفاق مع
أولمبيك ليون الفرنسي
للتعاقد مع حارس المرمى البرازيلي لوكاس
بيري
في صفقة بلغت قيمتها 15.6 مليون جنيه إسترليني، وذلك في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد من
الدوري الإنجليزي الممتاز
.
Advertisement
ومن المتوقع أن يصبح بيري، البالغ من العمر 27 عامًا، الحارس الأول للفريق تحت قيادة
المدير الفني
الجديد، بعد تراجع الفرنسي
إيلان ميلييه
في سلم الأولويات خلال الموسم الماضي.
سيخضع بيري للفحص الطبي في المعسكر التدريبي لليدز في
ألمانيا
خلال الأيام المقبلة، وقد يشارك في المباراة الودية المقبلة للفريق يوم السبت، في حال اجتيازه الفحوصات بنجاح.
مواضيع ذات صلة
بعد تحقيق 22 مليون جنيه إسترليني... توقّف مفاجئ لمسلسل جورجينا!
Lebanon 24
بعد تحقيق 22 مليون جنيه إسترليني... توقّف مفاجئ لمسلسل جورجينا!
24/07/2025 19:17:16
24/07/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
التلغراف: منح 24 ألف أفغاني حق اللجوء قد يكلف بريطانيا نحو 7 مليارات جنيه إسترليني
Lebanon 24
التلغراف: منح 24 ألف أفغاني حق اللجوء قد يكلف بريطانيا نحو 7 مليارات جنيه إسترليني
24/07/2025 19:17:16
24/07/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أتالانتا يقترب من حسم صفقة أونيست أهانور مقابل 20 مليون يورو
Lebanon 24
أتالانتا يقترب من حسم صفقة أونيست أهانور مقابل 20 مليون يورو
24/07/2025 19:17:16
24/07/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر: نصب إلكتروني بـ32 مليون جنيه بوعود استثمار وهمية!
Lebanon 24
في مصر: نصب إلكتروني بـ32 مليون جنيه بوعود استثمار وهمية!
24/07/2025 19:17:16
24/07/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقابل 9 ملايين يورو... إيمرسون ينتقل إلى "فلامنغو"
Lebanon 24
مقابل 9 ملايين يورو... إيمرسون ينتقل إلى "فلامنغو"
11:43 | 2025-07-24
24/07/2025 11:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أرتيتا يريد ألكسندر إيزاك... لكن ميزانية أرسنال تقف عائقًا
Lebanon 24
أرتيتا يريد ألكسندر إيزاك... لكن ميزانية أرسنال تقف عائقًا
10:41 | 2025-07-24
24/07/2025 10:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. احتفال مُحرج لنيمار
Lebanon 24
بالفيديو.. احتفال مُحرج لنيمار
09:51 | 2025-07-24
24/07/2025 09:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
راشفورد في برشلونة... وجوردان ينتقد "ثقافة مانشستر يونايتد"
Lebanon 24
راشفورد في برشلونة... وجوردان ينتقد "ثقافة مانشستر يونايتد"
07:08 | 2025-07-24
24/07/2025 07:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في بطولة العالم للمبارزة.. لمسة قاتلة تدخل المصري حمزة المستشفى
Lebanon 24
في بطولة العالم للمبارزة.. لمسة قاتلة تدخل المصري حمزة المستشفى
03:48 | 2025-07-24
24/07/2025 03:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
"هجوم" داخل الضاحية.. ماذا حصل هناك؟
14:12 | 2025-07-23
23/07/2025 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
Lebanon 24
بعد زواج استمر 6 سنوات.. انفصال فنان لبناني شهير عن زوجته (صور)
23:38 | 2025-07-23
23/07/2025 11:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
13:43 | 2025-07-23
23/07/2025 01:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
Lebanon 24
متحدثاً عن بيروت... هذا ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي عن الحرب
12:21 | 2025-07-23
23/07/2025 12:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟
Lebanon 24
مساء.. ماذا يجري فوق مناطق تم قصفها في البقاع؟
15:41 | 2025-07-23
23/07/2025 03:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:43 | 2025-07-24
مقابل 9 ملايين يورو... إيمرسون ينتقل إلى "فلامنغو"
10:41 | 2025-07-24
أرتيتا يريد ألكسندر إيزاك... لكن ميزانية أرسنال تقف عائقًا
09:51 | 2025-07-24
بالفيديو.. احتفال مُحرج لنيمار
07:08 | 2025-07-24
راشفورد في برشلونة... وجوردان ينتقد "ثقافة مانشستر يونايتد"
03:48 | 2025-07-24
في بطولة العالم للمبارزة.. لمسة قاتلة تدخل المصري حمزة المستشفى
02:48 | 2025-07-24
عقود ذهبية لصلاح ومرموش .. هذه تفاصيلها
فيديو
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
24/07/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
24/07/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
24/07/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24