مقابل 15.6 مليون جنيه إسترليني.. ليدز يونايتد يضم لوكاس بيري من ليون

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ليدز توصله إلى اتفاق مع للتعاقد مع حارس المرمى البرازيلي لوكاس في صفقة بلغت قيمتها 15.6 مليون جنيه إسترليني، وذلك في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد من .ومن المتوقع أن يصبح بيري، البالغ من العمر 27 عامًا، الحارس الأول للفريق تحت قيادة الجديد، بعد تراجع الفرنسي في سلم الأولويات خلال الموسم الماضي.سيخضع بيري للفحص الطبي في المعسكر التدريبي لليدز في خلال الأيام المقبلة، وقد يشارك في المباراة الودية المقبلة للفريق يوم السبت، في حال اجتيازه الفحوصات بنجاح.