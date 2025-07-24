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رياضة

أرتيتا يريد ألكسندر إيزاك... لكن ميزانية أرسنال تقف عائقًا

Lebanon 24
24-07-2025 | 10:41
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يتطلع مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا إلى التعاقد مع مهاجم نيوكاسل المتألق ألكسندر إيزاك، في خطوة تعكس رغبة الإسباني في تعزيز خط هجومه، لكن مصادر بريطانية أكدت أن إتمام الصفقة يبدو غير مرجح في ظل القيود المالية التي تفرضها إدارة النادي.
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وبحسب صحيفة إندبندنت، أبدى أرتيتا إعجابه الكبير بالدولي السويدي منذ فترة طويلة، وكان قد أثنى على أدائه علنًا خلال مواجهات الفريقين الموسم الماضي، لاسيما بعد تسجيله هدفًا حاسمًا في نصف نهائي كأس كاراباو. وقال أرتيتا حينها: "عندما تملك لاعبًا بجودة حقيقية في المقدمة، يمكنه أن يصنع الفارق – وهذا ما فعله إيزاك".
 
إيزاك، الذي انضم إلى نيوكاسل قادمًا من ريال سوسيداد في صيف 2022، قدم أداءً استثنائيًا في الموسم الماضي وسجل 23 هدفًا في الدوري الإنكليزي الممتاز، ليحلّ في المرتبة الثانية خلف نجم ليفربول محمد صلاح. وقد بلغ إجمالي أهدافه مع نيوكاسل 62 هدفًا في 109 مباراة، ما يجعله أحد أبرز المهاجمين في أوروبا حاليًا.

ورغم ارتباط اسمه بعدة أندية، تشير التقارير إلى أن اللاعب بات يشعر بعدم الاستقرار في صفوف نيوكاسل، في ظل ما تردد عن توتر في علاقته بالإدارة. وذكرت الصحيفة البريطانية أن إيزاك "أبلغ شخصيات بارزة في النادي برغبته في استكشاف خيارات جديدة"، وهو ما زاد من وتيرة الشائعات بشأن رحيله.

 رغبة أرتيتا في ضم المهاجم السويدي تصطدم بواقع اقتصادي صعب، إذ تُواجه إدارة أرسنال – المملوكة من عائلة كرونكي – ضغوطًا مالية تحدّ من قدرتها على الإنفاق الكبير خلال سوق الانتقالات. ووفقًا للتقارير، فإن توسيع ميزانية الانتقالات بشكل كافٍ لتغطية صفقة بحجم إيزاك قد يكون "شبه مستحيل" في الوقت الراهن.
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