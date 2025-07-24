فيفا يثير الجدل: تشيلسي أول "بطل رسمي للعالم" وإعادة تصنيف لألقاب الأندية السابقة

Advertisement

• (5 ألقاب – الرقم القياسي)

• (3 ألقاب)

• بايرن ميونخ وكورينثيانز (لقبان لكل منهما)

• ساو باولو (2005)

• إنترناسيونال (2006)

• (2007)

• إنتر ميلان (2010)

أفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد الدولي (فيفا) يدرس سحب لقب "بطل العالم" من عدد من الأندية التي توجت سابقًا بكأس العالم للأندية، وذلك عقب فوز تشيلسي بلقب نسخة 2025 التي اعتُبرت الانطلاقة الرسمية للنظام الموسع للبطولة.ووفقًا لصحيفة ميل ، فإن “فيفا” قرر الاعتراف بتشيلسي، الذي فاز على بنتيجة 4-0 في النهائي ، كأول بطل رسمي للعالم في تاريخ الأندية، رغم أن البطولة كانت تُقام سنويًا منذ عام 2005.وبناءً على القرار، سيتم إعادة تصنيف الأندية المتوجة سابقًا، مثل (2008)، ليفربول (2019)، ومانشستر سيتي (2023)، تحت مسمى جديد هو:"أبطال الفيفا القاريون" (FIFA Intercontinental Champions)، وهو مختلف عن لقب "كأس الإنتركونتيننتال" الذي كان يجمع أبطال وأميركا الجنوبية قبل دمجهما في نظام للأندية.ويشمل القرار ثمانية أندية أخرى لم يعد يُعترف بها رسميًا كأبطال للعالم، من أبرزها:ويُنظر إلى نسخة 2025، التي شارك فيها 32 ناديًا لأول مرة، باعتبارها النقطة الفعلية لانطلاق النسخة الرسمية والمعتمدة لكأس العالم للأندية، مما يجعل الألقاب السابقة خاضعة لإعادة تقييم في تصنيفها التاريخي.(ديلي ميل)