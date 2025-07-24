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رياضة

فيفا يثير الجدل: تشيلسي أول "بطل رسمي للعالم" وإعادة تصنيف لألقاب الأندية السابقة

Lebanon 24
24-07-2025 | 14:00
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أفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس سحب لقب "بطل العالم" من عدد من الأندية التي توجت سابقًا بكأس العالم للأندية، وذلك عقب فوز تشيلسي بلقب نسخة 2025 التي اعتُبرت الانطلاقة الرسمية للنظام الموسع للبطولة.
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ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن “فيفا” قرر الاعتراف بتشيلسي، الذي فاز على باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0 في النهائي ، كأول بطل رسمي للعالم في تاريخ الأندية، رغم أن البطولة كانت تُقام سنويًا منذ عام 2005.

وبناءً على القرار، سيتم إعادة تصنيف الأندية المتوجة سابقًا، مثل مانشستر يونايتد (2008)، ليفربول (2019)، ومانشستر سيتي (2023)، تحت مسمى جديد هو:
"أبطال الفيفا القاريون" (FIFA Intercontinental Champions)، وهو مختلف عن لقب "كأس الإنتركونتيننتال" الذي كان يجمع أبطال أوروبا وأميركا الجنوبية قبل دمجهما في نظام كأس العالم للأندية.

ويشمل القرار ثمانية أندية أخرى لم يعد يُعترف بها رسميًا كأبطال للعالم، من أبرزها:
ريال مدريد (5 ألقاب – الرقم القياسي)
برشلونة (3 ألقاب)
• بايرن ميونخ وكورينثيانز (لقبان لكل منهما)
• ساو باولو (2005)
• إنترناسيونال (2006)
ميلان (2007)
• إنتر ميلان (2010)

ويُنظر إلى نسخة 2025، التي شارك فيها 32 ناديًا لأول مرة، باعتبارها النقطة الفعلية لانطلاق النسخة الرسمية والمعتمدة لكأس العالم للأندية، مما يجعل الألقاب السابقة خاضعة لإعادة تقييم في تصنيفها التاريخي.

(ديلي ميل)
 
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